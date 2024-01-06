"Нищить окупантів за будь-якої погоди": Залужний показав роботу гаубиці M777 на фронті (відео)

Попри складні погодні умови, військовослужбовці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України успішно використовують гаубицю, знищуючи російську піхоту.

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Гаубиця M777 американського виробництва ліквідовує російських окупантів за будь-яких погодних умов. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook опублікував відео роботи техніки.

Військовослужбовці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України використовують гаубицю, попри складні погодні умови. Артилерійська установка дає змогу чітко та ефективно виконати поставлене завдання.

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"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю", – йдеться у дописі.

Артилеристи наголосили, що від кількості отриманих цілей залежить інтенсивність їхньої роботи. Сьогодні, наприклад, український розрахунок успішно уразив скупчення особового складу противника.

"Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", – заявили вони.

Гаубиці M777 в Україні

Вперше військові США показали, як вантажать снаряди до гаубиць M777 для України, у квітні 2022 року. Тоді йшлося про те, що Штати відправлять ЗСУ не менш як 90 гаубиць M777 та 184 тис. боєприпасів до них. Посилку доставили літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії.

У червні 2023 року бійці ЗСУ розповіли про гаубицю М777 з високоточними Excalibur. Артилеристи кажуть, що Excalibur — це надзвичайно ефективний боєприпас, який гарантовано знищує ціль. Це економить час та звичайні снаряди.

Артилеристи ЗСУ у червні 2022 року знищили два БТР-82 і гаубицю "Мста-Б" військ РФ. Російські окупанти вирішили заховати техніку серед густої рослинності, але розрахунок гармати M777 влучним пострілом ліквідував бойові машини.

Нагадаємо, 6 січня, як повідомило видання The New York Times, у США попередили, що скоро перестануть постачати Україні ракети для Patriot. Журналісти заявили, що Білий дім і Пентагон попереджають, що США скоро не зможуть забезпечувати українські батареї Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких становить від 2 до 4 мільйонів доларів за одиницю.