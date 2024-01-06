"Уничтожает оккупантов при любой погоде": Залужный показал работу гаубицы M777 на фронте (видео)

Несмотря на сложные погодные условия, военнослужащие 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины успешно используют гаубицу, уничтожая российскую пехоту.

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Гаубица M777 американского производства ликвидирует российских оккупантов при любых погодных условиях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook опубликовал видео работы техники.

Военнослужащие 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины используют гаубицу, несмотря на сложные погодные условия. Артиллерийская установка позволяет четко и эффективно выполнить поставленную задачу.

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"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае", — говорится в сообщении.

Артиллеристы отметили, что от количества полученных целей зависит интенсивность их работы. Сегодня, например, украинский расчет успешно поразил скопление личного состава противника.

"Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", — заявили они.

Гаубицы M777 в Украине

Впервые военные США показали, как грузят снаряды к гаубицам M777 для Украины, в апреле 2022 года. Тогда речь шла о том, что Штаты отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тыс. боеприпасов к ним. Посылку доставили самолетом C-17 Globemaster III из Калифорнии.

В июне 2023 года бойцы ВСУ рассказали о гаубице М777 с высокоточными Excalibur. Артиллеристы говорят, что Excalibur — это чрезвычайно эффективный боеприпас, который гарантированно уничтожает цель. Это экономит время и обычные снаряды.

Артиллеристы ВСУ в июне 2022 года уничтожили два БТР-82 и гаубицу "Мста-Б" войск РФ. Российские оккупанты решили спрятать технику среди густой растительности, но расчет пушки M777 точным выстрелом ликвидировал боевые машины.

Напомним, 6 января, как сообщило издание The New York Times, в США предупредили, что скоро перестанут поставлять Украине ракеты для Patriot. Журналисты заявили, что Белый дом и Пентагон предупреждают, что США скоро не смогут обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых составляет от 2 до 4 миллионов долларов за единицу.