ЗСУ уразили ЗРК "Тор" на рекордній для FPV-дрона відстані 41 км, — оглядач (відео)

Протягом двох днів українські захисники уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор", а через день стало відомо про удар по системі БУК-М3.

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ЗСУ уразили ЗРК "Тор" на рекордній для FPV-дрона відстані в 41 км. Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

Загалом протягом двох днів українські захисники уразили два таких зенітно-ракетних комплекси, а 22 січня стало відомо про удар по системі БУК-М3.

Поразка ЗРК "Тор"

За іншими даними, ураження дроном відбулося на глибині понад 25 кілометрів, ЗСУ атакували два комплекси в Запорізькій (ТОР-М2) і Бєлгородській областях.

Відстань, на якій було уражено ЗРК "Тор"

Важливо

Росіяни, можливо, уразили власний ЗРК, переданий Північною Кореєю, — ЗМІ (фото)

Нагадаємо, що, за даними Пентагону, ЗСУ спалюють стовбури занадто швидко. У США не встигають із виробництвом гаубиць M777, хоча за три роки війни Вашингтон подвоїв виробництво гаубиць 155 мм для військової допомоги Україні. Watervliet Arsenal — єдиний виробник стволів гармат для армії США. Компанія зазнала значних трансформацій за останні три роки. Темпи виробництва досягли небувалого розмаху за чотири десятиліття.

Також повідомлялося, що Данія "майже негласно" поставила Україні САУ "Гвоздика". Озброєння могли бути отримані із запасів армій Польщі або Чехії, які раніше передавали Україні старі 2С1, а скандинавська країна, імовірно, виступила як посередник.