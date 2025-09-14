Спецпризначенці ГУР знищили російський зенітно-ракетний комплекс на окупованому Запоріжжі (відео)

Українська розвідка виявила та знищила ЗРК окупантів, вартість якого становить від 40 до 50 мільйонів доларів.

Related video

У неділю, 14 вересня українські спецпризначенці завдали успішного вогневого ураження по виявленому зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників, повідомляє Головне управління розвідки міноборони України.

Як зазначається, успішний удар по ворожій цілі було завдано поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Розвідники зазначають, що вартість подібного комплексу становить від 40 до 50 мільйонів доларів, тобто приблизно від 3 350 065 200 до 4 187 581 500 російських рублів.

Нагадаємо, на початку року протягом двох днів українські захисники уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор", а через день стало відомо про удар по системі БУК-М3. Причому ЗСУ підбили "Тор" на рекордній для FPV-дрона відстані в 41 км.

Також Фокус писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки успішно уразили корабель проєкту MPSV07 Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Його вартість становить приблизно 60 млн доларів, усього Росія має 4 таких судна. Операцію було проведено 10 вересня.

Нещодавно Сили оборони України разом з партизанами виявили та підірвали командний пункт Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Серед 17 загиблих виявили двох підполковників.