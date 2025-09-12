ГУР вдарило по командному пункту ЗС РФ: загинули топофіцери 35 армії ЗС РФ, — військовий (фото)

Сили оборони України разом з партизанами виявили та підірвали командний пункт Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Серед 17 загиблих виявили двох підполковників.

Related video

Один з загиблих топофіцерів ЗС РФ — підполковник Дмитро Пашабеков, написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" у Telegram-каналі. З'ясувалось, що інцидент стався ще 30 серпня, коли про нього вперше повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Допис Штефана з'явився у мережі зранку 12 вересня. Офіцер опублікував фото російського підполковника, якого підірвали у Запорізькій області, і нагадав ім'я іншого підполковника, про смерть якого стало відомо два тижні тому. Обоє військових ЗС РФ перебували у командному пункті, який злетів у повітря 30 серпня, згідно з даними Андрющенка. Згідно з попередніми даними, загинули два підполковники — Дмитро Пашабеков та Руслан Шигабутдінов.

Удар по ЗС РФ - російський підполковник Руслан Шигабутдінов Фото: Петро Андрющенко/Telegram Удар по ЗС РФ - російський підполковник Дмитро Пашабеков Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Удар по ЗС РФ — деталі влучання по командному пункту

Андрющенко писав про удар по командному пункту РФ 1 вересня. З'ясувалось, що інцидент відбувся 30 серпня — вибухнуло у окупованому населеному пункту Воскресєнка. Вказується, що це був результат спецоперації ГУР та Маріупольського Спротиву, які спільно спалили точку з російськими військовими: як саме, дроном, вибухівкою, ракетою, не уточнюється. Згідно з даними посадовця, могло загинути сумарно 18 росіян — 17 офіцерів та один рядовий. Загиблі — військові 35 загальновійськової армії ЗС РФ.

"Всі виконавці — в безпеці. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напряму. Тепер наступу не буде", — ідеться у дописі.

Точні координати влучання — 47.43636, 36.38773, уточнив Андрющенко. Також додається скриншот карти пожеж FIRMS NASA, на якій червоним позначено, де відбулось займання.

Удар по ЗС РФ - пожежа 30 серпня у точці влучання на Гуляйпільському напрямку Фото: Петро Андрющенко/Telegram

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати місцевість, у якій підпалили командний пункт ЗС РФ 30 серпня. Бачимо, що росіяни перебували за 20 км від лінії зіткнення на Гуляйпільському напрямку.

Удар по ЗС РФ - яка відстань від командного пункту до лінії боїв Фото: DeepState

Зазначимо, наприкінці серпня Фокус писав про можливість наступу РФ на Запоріжжя та Донбас. Про загрози розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. З його слів, росіяни сконцентрували значні сили на ділянці Кам'янське-Оріхів-Гуляйполе і можуть рушити вперед.

Нагадуємо, 11 вересня ГУР Міноборони повідомило про удар по ЗС РФ біля Новоросійська: підірвали військовий корабель, який необачно вийшов за межі бухти.