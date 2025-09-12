ГУР вдарило по командному пункту ЗС РФ: загинули топофіцери 35 армії ЗС РФ, — військовий (фото)
Сили оборони України разом з партизанами виявили та підірвали командний пункт Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Серед 17 загиблих виявили двох підполковників.
Один з загиблих топофіцерів ЗС РФ — підполковник Дмитро Пашабеков, написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" у Telegram-каналі. З'ясувалось, що інцидент стався ще 30 серпня, коли про нього вперше повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Допис Штефана з'явився у мережі зранку 12 вересня. Офіцер опублікував фото російського підполковника, якого підірвали у Запорізькій області, і нагадав ім'я іншого підполковника, про смерть якого стало відомо два тижні тому. Обоє військових ЗС РФ перебували у командному пункті, який злетів у повітря 30 серпня, згідно з даними Андрющенка. Згідно з попередніми даними, загинули два підполковники — Дмитро Пашабеков та Руслан Шигабутдінов.
Удар по ЗС РФ — деталі влучання по командному пункту
Андрющенко писав про удар по командному пункту РФ 1 вересня. З'ясувалось, що інцидент відбувся 30 серпня — вибухнуло у окупованому населеному пункту Воскресєнка. Вказується, що це був результат спецоперації ГУР та Маріупольського Спротиву, які спільно спалили точку з російськими військовими: як саме, дроном, вибухівкою, ракетою, не уточнюється. Згідно з даними посадовця, могло загинути сумарно 18 росіян — 17 офіцерів та один рядовий. Загиблі — військові 35 загальновійськової армії ЗС РФ.
"Всі виконавці — в безпеці. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напряму. Тепер наступу не буде", — ідеться у дописі.
Точні координати влучання — 47.43636, 36.38773, уточнив Андрющенко. Також додається скриншот карти пожеж FIRMS NASA, на якій червоним позначено, де відбулось займання.
На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати місцевість, у якій підпалили командний пункт ЗС РФ 30 серпня. Бачимо, що росіяни перебували за 20 км від лінії зіткнення на Гуляйпільському напрямку.
Зазначимо, наприкінці серпня Фокус писав про можливість наступу РФ на Запоріжжя та Донбас. Про загрози розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. З його слів, росіяни сконцентрували значні сили на ділянці Кам'янське-Оріхів-Гуляйполе і можуть рушити вперед.
Нагадуємо, 11 вересня ГУР Міноборони повідомило про удар по ЗС РФ біля Новоросійська: підірвали військовий корабель, який необачно вийшов за межі бухти.