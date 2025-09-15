Для нападения на НАТО: в ISW объяснили, зачем Россия атакует Польшу и Румынию дронами

Россия атакует дронами Польшу и Румынию, чтобы получить опыт для будущей агрессии против НАТО.

Related video

Также Москва оценивает возможности и реакцию этого Альянса на провокации, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Представители НАТО и стран-членов продолжают осуждать вторжение российских беспилотников в Польшу и повторяют, что вторжение беспилотников, вероятно, было преднамеренным. ... российские чиновники и прокремлевские источники продолжают уклоняться от обвинений во вторжении беспилотников и преуменьшать реакцию государств НАТО на вторжение беспилотников", — говорится в отчете.

Аналитики предположили, что этими атаками Россия пытается получить опыт для будущей агрессии против Альянса.

В ISW подчеркнули, что в то же время российские и белорусские войска продолжают совместные военные учения "Запад-2025" и, по словам одного из российских "военных экспертов", РФ является одной из немногих стран, которые имеют опыт ведения современной войны.

"Россия должна поделиться уроками, полученными в Украине, с другими союзниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), или по крайней мере с Беларусью", — приводят аналитики слова "военного эксперта", которые свидетельствуют о "воинственном настрое" Москвы.

Напомним, 13 сентября румынские истребители отчитались о перехвате российского БПЛА в своем воздушном пространстве.

В ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве.