Для нападу на НАТО: в ISW пояснили, навіщо Росія атакує Польщу та Румунію дронами

Росія атакує дронами Польщу та Румунію, щоб отримати досвід для майбутньої агресії проти НАТО.

Також Москва оцінює можливості і реакцію цього Альянсу на провокації, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Представники НАТО та країн-членів продовжують засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі та повторюють, що вторгнення безпілотників, ймовірно, було навмисним. … російські чиновники та прокремлівські джерела продовжують ухилятися від звинувачень у вторгненні безпілотників та применшувати реакцію держав НАТО на вторгнення безпілотників", — йдеться у звіті.

Аналітики припустили, що цими атаками Росія намагається отримати досвід для майбутньої агресії проти Альянсу.

В ISW підкреслили, що у той самий час російські та білоруські війська продовжують спільні військові навчання "Захід-2025" і, за словами одного з російських "військових експертів", РФ є однією з небагатьох країн, які мають досвід ведення сучасної війни.

"Росія повинна поділитися уроками, отриманими в Україні, з іншими союзниками Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), або принаймні з Білоруссю", — наводять аналітики слова "військового експерта", які свідчать про "войовничий настрій" Москви.

Нагадаємо, 13 вересня румунські винищувачі відзвітували про перехоплення російського БПЛА у своєму повітряному просторі.

У ніч на 10 вересня Польща вперше збивала "шахеди" у своєму повітряному просторі.