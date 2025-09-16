ВСУ ударили по пунктам управления ВС РФ на Донбассе после визита главы Минобороны Белоусова

Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по пунктам управления группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ.

Украинские военные поразили личный состав противника, в том числе командование, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны Украины 8 сентября ударили по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

OSINT-аналитики в этот день сообщали о массированном ударе крылатыми ракетами и дронами по заводу "Топаз" в Донецке, где оккупанты разместили командный пункт армейского уровня.

В Генштабе отметили, что ракетные войска и артиллерия, Воздушные Силы и Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили командные пункты группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ.

"Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении", — заметил Генштаб.

Перед этим 28 августа пункты управления российских войск на данном направлении посещал министр обороны России Андрей Белоусов.

РосСМИ писали, что министр заслушал доклады о положении дел на фронте. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук рассказывал о ходе боев, применении беспилотников и о материально-техническом обеспечении войск.

Вскоре после визита Белоусов ВСУ нанесли успешные атаки по пунктам.

"Удары по военным целям существенно нарушат управление частями и подразделениями ВС РФ", — заключило командование.

Напомним, Силы обороны Украины и партизаны недавно взорвали командный пункт оккупантов в Запорожской области. В результате погибли 18 человек, включая двух подполковников.

Также 22 августа подразделения ракетных войск и артиллерии ВCУ атаковали командный пункт российского подразделения "Рубикон". Оккупанты атаковали дронами логистику ВСУ на Покровском и других направлениях.