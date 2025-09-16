ЗСУ вдарили по пунктах управління ЗС РФ на Донбасі після візиту глави Міноборони Білоусова

Збройні сили України завдали результативних ударів по пунктах управління угруповання військ "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ РФ.

Related video

Українські військові вразили особовий склад противника, зокрема командування, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 8 вересня вдарили по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

OSINT-аналітики цього дня повідомляли про масований удар крилатими ракетами і дронами по заводу "Топаз" у Донецьку, де окупанти розмістили командний пункт армійського рівня.

У Генштабі зазначили, що ракетні війська та артилерія, Повітряні Сили та Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили командні пункти угруповання військ "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ РФ.

"Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку", — зауважив Генштаб.

Перед цим 28 серпня пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

РосЗМІ писали, що міністр заслухав доповіді про стан справ на фронті. Командувач угруповання генерал-полковник Валерій Солодчук розповідав про перебіг боїв, застосування безпілотників і про матеріально-технічне забезпечення військ.

Незабаром після візиту Бєлоусов ЗСУ завдали успішних атак по пунктах.

"Удари по військових цілях істотно порушать управління частинами і підрозділами ЗС РФ", — підсумувало командування.

Нагадаємо, Сили оборони України та партизани нещодавно підірвали командний пункт окупантів у Запорізькій області. У результаті загинули 18 осіб, включно з двома підполковниками.

Також 22 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ атакували командний пункт російського підрозділу "Рубікон". Окупанти атакували дронами логістику ЗСУ на Покровському та інших напрямках.