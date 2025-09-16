Эстония возводит оборонительную линию на 100 км и рассматривает блокирование границы с РФ, — СМИ

Эстония разворачивает масштабное укрепление на границе с Россией — в ближайшие годы здесь возведут десятки километров противотанковых рвов, сотни бункеров и рассматривают возможность полного закрытия границы.

Related video

Как сообщает издание ERR, строительные работы уже стартовали. Первый полукилометровый ров проложили в селе Вински, неподалеку от Меремяэ в волости Вирумаа. В дальнейшем укрепления планируют возводить внутри заградительного забора, дополняя их "драконьими зубами" и колючей проволокой.

Представитель Генштаба Сил обороны Эстонии подполковник Айнар Афанасьев объяснил, что на северо-востоке страны естественными барьерами уже служат река Нарва и озеро Пейпус, тогда как юго-восток требует дополнительных инженерных решений. Именно здесь до конца 2027 года планируют обустроить более 40 километров противотанковых рвов и около 600 бункеров, которые будут размещать непосредственно на местах или хранить рядом с ними.

В целом оборонительная полоса протянется на 100 километров вдоль границы и будет иметь до 40 километров вглубь территории. По словам руководителя проекта Центра оборонных инвестиций (RKIK) Армина Сииливяска, уже в этом году планируется создание двух опорных пунктов — на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. Каждый из них будет состоять из нескольких десятков бункеров, а рядом расположат склады для хранения материалов, которые уже перевозят из предыдущих баз ближе к будущим строительным площадкам.

Расположение села Вински на карте Фото: https://t.me/headlinesua

Реализация Балтийской оборонительной линии официально стартовала именно с этих работ. На первом этапе, до 2025 года, планируется построить около 4 километров противотанковых рвов, 28 бункеров и 10 складов. Все мероприятия выполняются в сотрудничестве Сил обороны и RKIK.

Хотя в Министерстве обороны отмечают, что непосредственной военной угрозы сейчас нет, в Таллинне подчеркивают важность заблаговременной готовности. Значительная часть строительства происходит в лесистой местности, где рвы будут служить не только как препятствие для техники, но и как элемент дополнительного надзора. Общая цель проекта — сдержать возможное вторжение, выиграть время для ответа и учесть уроки, извлеченные во время войны России против Украины.

Ранее Фокус сообщал, что на переправе между Ивангородом в Ленинградской области и эстонской Нарвой обустраивают специальные барьеры, которые в случае необходимости позволят быстро остановить движение транспорта.

Также стоит заметить, что 13 сентября Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.