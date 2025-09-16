Естонія зводить оборонну лінію на 100 км та розглядає блокування кордону з РФ, — ЗМІ

Естонія розгортає масштабне укріплення на кордоні з Росією — найближчими роками тут зведуть десятки кілометрів протитанкових ровів, сотні бункерів та розглядають можливість повного закриття кордону.

Як повідомляє видання ERR, будівельні роботи вже стартували. Перший півкілометровий рів проклали у селі Вінскі, неподалік від Меремяе у волості Вирумаа. Надалі укріплення планують зводити всередині загороджувального паркану, доповнюючи їх "драконовими зубами" та колючим дротом.

Представник Генштабу Сил оборони Естонії підполковник Айнар Афанасьєв пояснив, що на північному сході країни природними бар’єрами вже слугують річка Нарва та озеро Пейпус, тоді як південний схід потребує додаткових інженерних рішень. Саме тут до кінця 2027 року планують облаштувати понад 40 кілометрів протитанкових ровів і близько 600 бункерів, які розміщуватимуть безпосередньо на місцях або зберігатимуть поруч із ними.

Загалом оборонна смуга простягнеться на 100 кілометрів уздовж кордону та матиме до 40 кілометрів углиб території. За словами керівника проєкту Центру оборонних інвестицій (RKIK) Арміна Сіїлівяска, вже цього року планується створення двох опорних пунктів — на північному сході та південному сході Естонії. Кожен з них складатиметься з кількох десятків бункерів, а поряд розташують склади для зберігання матеріалів, які вже перевозять із попередніх баз ближче до майбутніх будівельних майданчиків.

Розташування села Вінскі на карті Фото: https://t.me/headlinesua

Реалізація Балтійської оборонної лінії офіційно стартувала саме з цих робіт. На першому етапі, до 2025 року, планується спорудити близько 4 кілометрів протитанкових ровів, 28 бункерів та 10 складів. Усі заходи виконуються у співпраці Сил оборони та RKIK.

Хоча в Міністерстві оборони наголошують, що безпосередньої військової загрози нині немає, у Таллінні підкреслюють важливість завчасної готовності. Значна частина будівництва відбувається в лісистій місцевості, де рови слугуватимуть не лише як перешкода для техніки, а і як елемент додаткового нагляду. Загальна мета проєкту — стримати можливе вторгнення, виграти час для відповіді та врахувати уроки, здобуті під час війни Росії проти України.

Раніше Фокус повідомляв, що на переправі між Івангородом у Ленінградській області та естонською Нарвою облаштовують спеціальні бар’єри, які у разі необхідності дозволять швидко зупинити рух транспорту.

Також варто зауважити, що 13 вересня Росія розгорнула пускові установки ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. У зоні ймовірного ураження шість країн НАТО — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина.