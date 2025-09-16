Под присмотром Путина: на учения "Запад-2025" приехали военные из Ирана, Бангладеш и стран Африки
Ранее сообщалось, что в маневрах приняли участие военные из Индии, но оказалось, что к войскам ВС РФ и Беларуси присоединились и другие страны.
Воинские контингенты республик Бангладеш, Индия и Иран, оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали приняли участие в стратегических совместных учениях ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщает ТАСС.
"В состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств — Буркина-Фасо, Конго и Мали", — уточняется в тексте.
Кроме этого, российские журналисты сообщили, что учения проходят на 41 полигоне, в том числе полигоне "Мулино" в Нижегородской области и на 4 полигонах на территории Беларуси.
Именно на полигон "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки Сухопутных, Воздушно-десантных и береговых войск ВМФ в итоге явился российский президент Владимир Путин. И заявил иностранцам, что они видели, как "на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте" строит свою работу российская армия.
По его словам учения "Запад-2025" будет "укреплять взаимодействие между странами".
Ранее, по словам Александра Лукашенко, на совместных учениях Беларуси и России якобы отрабатывали "атомные боеголовки".
Но оппозиционные СМИ отмечают, что совместные российско-белорусские маневры завершились, однако прошли в урезанном формате. И хотя в белорусском Генштабе заявили о развертывании комплекса "Орешник" — но ни фото, ни видео этой части учений так и не показали.
Напомним, ранее на учениях "Запад-2025" видели наблюдателей из США. Фокус выяснял, что они там делали.
Также во время учений Россия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море.