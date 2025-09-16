Під наглядом Путіна: на навчання "Запад-2025" приїхали військові з Ірану, Бангладеш і країн Африки

Раніше повідомлялося, що в маневрах узяли участь військові з Індії, але виявилося, що до військ ЗС РФ і Білорусі приєдналися й інші країни.

Військові контингенти республік Бангладеш, Індія та Іран, оперативні групи від Буркіна-Фасо, Конго і Малі взяли участь у стратегічних спільних навчаннях ЗС РФ і Білорусії "Запад-2025", повідомляє ТАСС.

"До складу коаліційного угруповання військ включено оперативні групи та військові контингенти збройних сил Народної Республіки Бангладеш, Республіки Білорусь, Республіки Індія та Ісламської Республіки Іран. Для роботи у складі спільного штабу коаліційного угруповання військ також направили свої оперативні групи збройні сили трьох держав — Буркіна-Фасо, Конго і Малі", — уточнюється в тексті.

Навчання "Захід-2025" виявилися масштабнішими, ніж передбачалося Фото: РИА Новости

Крім цього, російські журналісти повідомили, що навчання відбуваються на 41 полігоні, зокрема полігоні "Муліно" в Нижегородській області та на 4 полігонах на території Білорусі.

Саме на полігон "Муліно" 333-го Центру бойової підготовки Сухопутних, Повітряно-десантних і берегових військ ВМФ у підсумку з'явився російський президент Володимир Путін. І заявив іноземцям, що вони бачили, як "на основі досвіду використання збройних сил у сучасному збройному конфлікті" будує свою роботу російська армія.

На навчання "Запад-2025" у підсумку приїхав Путін Фото: Скриншот

За його словами навчання "Захід-2025" буде "зміцнювати взаємодію між країнами".

Раніше, за словами Олександра Лукашенка, на спільних навчаннях Білорусі та Росії нібито відпрацьовували "атомні боєголовки".

Але опозиційні ЗМІ зазначають, що спільні російсько-білоруські маневри завершилися, проте пройшли в урізаному форматі. І хоча в білоруському Генштабі заявили про розгортання комплексу "Ліщина" — але ні фото, ні відео цієї частини навчань так і не показали.

Нагадаємо, раніше на навчаннях "Захід-2025" бачили спостерігачів зі США. Фокус з'ясовував, що вони там робили.

Також під час навчань Росія запустила гіперзвукову ракету "Циркон" у Баренцевому морі.