В Литве упал российский дрон со взрывчаткой: БПЛА запускали из Беларуси, — СМИ

По информации СМИ, российский беспилотник пролетел над Вильнюсом и разбился на военном полигоне. По данным источников, его полет был частью спланированной операции.

Как сообщает Delfi, российский беспилотник со взрывчаткой, упавший на полигоне Вооруженных сил Литвы Гайжюнай в Йонавском районе, был запущен с территории Беларуси. Об этом стало известно из информации хорошо информированных источников.

По их словам, дрон пролетел над Вильнюсом рано утром 28 июля и был намеренно направлен на маршрут, который имел психологический эффект. Выбор высоты полета позволил избежать обнаружения радарами, что могло стать проверкой литовской противовоздушной обороны.

Источники утверждают, что операция была продумана заранее. В корпусе разбитого БПЛА "Гербера" обнаружили не только взрывчатку, но и современное электронное оборудование — в частности бортовой компьютер и SIM-карту, которая могла использоваться для управления или передачи данных.

Таким образом, летательный аппарат не был случайным объектом, а частью операции с демонстративным эффектом.

Напомним, в последние месяцы страны Балтии неоднократно заявляли о росте рисков, связанных с российскими и белорусскими военными провокациями.

