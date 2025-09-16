У Литві впав російський дрон з вибухівкою: БПЛА запускали із Білорусі, — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, російський безпілотник пролетів над Вільнюсом і розбився на військовому полігоні. За даними джерел, його політ був частиною спланованої операції.

Як повідомляє Delfi, російський безпілотник із вибухівкою, що впав на полігоні Збройних сил Литви Гайжюнай у Йонавському районі, був запущений із території Білорусі. Про це стало відомо з інформації добре поінформованих джерел.

За їхніми словами, дрон пролетів над Вільнюсом рано-вранці 28 липня та був навмисно скерований на маршрут, який мав психологічний ефект. Вибір висоти польоту дозволив уникнути виявлення радарами, що могло стати перевіркою литовської протиповітряної оборони.

Джерела стверджують, що операція була продумана заздалегідь. У корпусі розбитого БПЛА "Гербера" виявили не лише вибухівку, але й сучасне електронне обладнання — зокрема бортовий комп’ютер і SIM-картку, яка могла використовуватися для управління чи передачі даних.

Таким чином, літальний апарат не був випадковим об’єктом, а частиною операції з демонстративним ефектом.

Нагадаємо, останніми місяцями країни Балтії неодноразово заявляли про зростання ризиків, пов’язаних із російськими та білоруськими військовими провокаціями.

Як повідомляв Фокус, цього місяця у Литві загадково вибухнули вісім цистерн із польським газом.

Нагадаємо, у серпні Фокус публікував статтю "Розшифровка балтійської стратегії Володимира Путіна", яку науковці та фахівці з питань безпеки Хольґер Мьольдер та Ерік Шираєв оприлюднили на порталі National Interest.