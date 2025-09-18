Пятьдесят ФАБ-500 вместо одной ракеты Х-101: может ли Украина противостоять авибомбам РФ

В 2025 году военно-промышленный комплекс Российской Федерации каждый квартал передал в армию два истребителя Су-24. Кроме того, массово изготавливают КАБы, которые несут 300 кг взрывчатки — почти столько, как ракета Х-101. Может ли Украина противостоять наплыву 500-килограммовых бомб, которые россияне сбрасывают на линию фронта?

Простота конструкции авиабомб с УМПК помогла наладить их массовое производство. По имеющимся данным, Россия производит тысячи планирующих бомб в месяц, причем их стоимость гораздо меньше, чем у ракет типа Х-101.

Фокус перевел обзор аналитика по безопасности Брэндона Дж. Вайхерта, в котором говорится о возможностях РФ в отношении 500-килограммовых авиабомб, которые применяются на фронте в Украине. На портале National Interest в статье под названием "Российские авиабомбы ФАБ-500: что может противопоставить Украина?" аналитик объяснил, почему количество этих средств поражения не уменьшается.

Во время текущей войны между Россией и Украиной российские ВКС наносят сокрушительные удары по украинским войскам. На переднем крае этой воздушной войны находятся модернизированные российские планирующие бомбы ФАБ-500, которые радикально изменили возможности России после начала вторжения в 2022 году.

Эти бомбы, которые обычно запускаются с истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России, позволяют наносить точные дальнобойные удары по украинским укреплениям, городам и военным позициям из безопасного российского воздушного пространства. По состоянию на 2025 год были развернуты тысячи таких боеприпасов, которые изменили динамику конфликта на Донецком, Харьковском и Курском направлениях.

Что нужно знать о российском истребителе-бомбардировщике Су-34

Год ввода в эксплуатацию: 2014.

2014. Количество построенных самолетов: ~160.

~160. Длина: 23,34.

23,34. Высота: 6,1 м.

6,1 м. Размах крыльев: 14,7 м.

14,7 м. Вес: 22,5 тонны — пустой самолет, 45,1 тонны — максимальный взлетный вес.

22,5 тонны — пустой самолет, 45,1 тонны — максимальный взлетный вес. Двигатели : два турбореактивных двигателя "Сатурн АЛ-31ФМ1" с форсажем (13600 кг/с).

два турбореактивных двигателя "Сатурн АЛ-31ФМ1" с форсажем (13600 кг/с). Максимальная скорость: 1900 км/ч.

1900 км/ч. Дальность полета: 1100 км боевая дальность.

1100 км боевая дальность. Практический потолок: 17 тыс. м.

17 тыс. м. Вооружение: одна 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1; 12 узлов подвески для бомб/ракет.

одна 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1; 12 узлов подвески для бомб/ракет. Экипаж: 2 человека.

Су-34, двухмоторный всепогодный тактический бомбардировщик, созданный на основе Су-27, поступил на вооружение России в 2014 году и стал незаменимым для воздушных операций в Украине.

Известный под кодовым названием Fullback, Су-34 может похвастаться боевым радиусом более тысячи километров, передовой авионикой для операций на малых высотах и способностью нести до 12 тонн полезной нагрузки на 12 узлах подвески. Во время войны в Украине Су-34 совершили тысячи боевых вылетов, сосредоточившись на ближней авиационной поддержке (CAS) и нанесении ударов по целям в глубине украинской обороны.

Несмотря на несколько потерь над Украиной, парк Су-34 пополнялся на протяжении всей войны за счет поступления новых самолетов: по имеющимся данным, к середине 2025 года в строю находится более 140 самолетов. Су-34 прекрасно справляется с задачами по запуску планирующих бомб, неся одновременно четыре ФАБ-500, сбрасываемые с высоты до 10 километров. Бронированная кабина и комплексы радиоэлектронной борьбы обеспечивают самолетам определенную защиту от ПЗРК, помогая действовать в спорном воздушном пространстве, таком как небо над Украиной.

Конечно, у самолета есть и уязвимые места. В июне украинские беспилотники уничтожили четыре Су-34 на авиабазе Мариновка, что подчеркнуло риски базирования самолетов вблизи линии фронта. Несмотря на подобные неудачи, надежность Су-34 позволила России поддерживать высокий темп бомбардировок, нацеленных на все подряд — от мест скопления войск до городской инфраструктуры.

Российская планирующая бомба ФАБ-500 смертельная — и невероятно дешевая

ФАБ-500, 500-килограммовая фугасная авиабомба советских времен, изначально была неуправляемой, или "тупой" бомбой, с ограниченной точностью. Ее общий вес составляет 540 килограммов, а мощность превышает 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, что позволяет пробивать фортификации и наносить масштабные разрушения.

Трансформация бомбы началась в 2023 году благодаря комплекту унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК), который добавляет к обычной бомбе складные крылья, спутниковую навигацию (ГЛОНАСС) и управляющие поверхности для планирования на расстояние до 60-70 километров. К 2025 году такие усовершенствования, как УМПК-ПД, увеличили дальность до 95-100 километров, что позволило осуществлять запуски с еще более удаленных позиций на территории России и снизить уязвимость самолета-носителя перед украинской ПВО.

Простота комплекта, который можно устанавливать на бомбы из огромных имеющихся запасов России, позволила наладить массовое производство управляемых бомб. По имеющимся данным, Россия производит тысячи единиц таких бомб в месяц за малую толику стоимости ракет типа Х-101. Эффективность бомбы очевидна из ударов по Харькову и Запорожью, где ФАБ-500 с пугающей точностью разрушили здания и линии снабжения. Новые варианты, такие как термостойкая ФАБ-500T и трехтонная ФАБ-3000, еще мощнее, хотя стандартная ФАБ-500 остается основным оружием благодаря балансу между полезной нагрузкой и простотой развертывания.

Украине нечем ответить на российские планирующие бомбы

Синергия между Су-34 и ФАБ-500 сыграла ключевую роль в изнурительных наступательных операциях России. Су-34, которые часто действуют парами или в формациях, выпускают планирующие бомбы залпами, забрасывая украинские позиции.

Во время Курского вторжения в 2024-25 годах эти удары уничтожили командные центры БПЛА и пехотные взводы, а на видеозаписях были зафиксированы мощные взрывы от попаданий ФАБ-500. Ежедневные обстрелы — до сотни бомб в горячих точках, таких как Авдеевка, — заставляют украинских военных отступать, поскольку дальность запуска этого оружия (которая сейчас превышает 90 километров) позволяет ему уклоняться от большинства ракет "земля-воздух".

Эта тактика, получившая название "террор планирующими бомбами", привела к тяжелым потерям среди гражданских и военных: только в сентябре 2024 года на Запорожье за один день было сброшено более 900 бомб. Низкая стоимость ФАБ-500 — менее 20 тысяч долларов за бомбу — позволяет использовать их на постоянной основе, тогда как Украина полагается на дорогие западные перехватчики. Средства РЭБ заглушили некоторые системы наведения УМПК, снизив точность бомб в горячих точках, но это решение вряд ли является надежным.

Дуэт Су-34 и ФАБ-500 доказывает адаптацию России к войне на истощение, в которой массовость важнее точности. Эта пара остановила украинские контрнаступления, что предупреждает НАТО об уязвимости перед планирующими бомбами в конфликтах между равными противниками. В 2025 году, в начале четвертого года войны, эти вооружения подчеркивают рост роли устаревших, но доступных и модернизированных систем в затяжных конфликтах.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.