Эксперт с кафедры оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон отметила, что битва за Покровск продолжается уже более года. Однако бои могут подходить к концу, ведь ВС РФ вытесняют сопротивление.

Украина более года ведет ожесточенные бои, пытаясь удержать под своим контролем ключевой логистический центр в Донецкой области — город Покровск. Сообщается, что российские оккупанты уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью БПЛА. Об этом говорится в материале Sky News от 18 сентября.

Покровск — транспортный узел автомобильного и железнодорожного сообщения, который Россия считает "воротами в Донецк". Ожидается, что его оккупация серьезно усложнит снабжение для Сил обороны и поставит под угрозу другие важные города, в частности Краматорск и Славянск.

"Это займет время, потому что россияне, по сути, пытаются вытеснить украинцев", — заметила доктор Мирон.

Города Донецкой области на карте Фото: Sky News

Она пояснила, что ВС РФ пытаются полностью окружить Покровск.

"Они не хотят штурмовать город, потому что это слишком сложно и требует больших человеческих ресурсов, а также приведет к значительным потерям", — уточнила эксперт.

По ее словам, это указывает на "изменение подхода" врагом, ведь Россия теперь предпочитает медленные операции по окружению, а не штурмовые атаки со значительными потерями. Ранее так был захвачен Бахмут.

Кроме того, захватчикам удалось продвинуться вблизи Купянска в Харьковской области. Этот город — ключевой транспортный и логистический узел, где сходятся несколько основных железнодорожных линий.

"Похоже, они уже достаточно близко", — отметила Мирон.

Как известно, Россия переправила своих бойцов через трубопровод. Украинское командование заверило, что контролирует этот выход. В Генштабе ВСУ информировали, что в городе продолжается операция по противодействию диверсиям, а вокруг него — поисково-ударные операции.

Купянск был освобожден во время контрнаступления осенью 2022 года и подвергается регулярным атакам. По оценке эксперта, наступление в этом районе может быть частью усилий РФ по отвоеванию утраченных территорий или захвата земель, которые можно будет использовать как "козырь" на переговорах в будущем.

Напомним, в Reuters указали на то, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов врет президенту России Владимиру Путину о ситуации в Украине. Пока на словах оккупанты успешно наступают, на самом деле ряд операций был сорван.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для летнего наступления РФ выбрала четыре основных направления. Однако реализовать планы врагу не удалось, как и избежать значительных потерь. По оценке Зеленского, сейчас России не хватает сил для массовых операций.