Оборона Покровська наближається до фіналу: ЗС РФ оточують місто, — Sky News (карта)

Експертка з кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу у Лондоні Марина Мирон зазначила, що битва за Покровськ триває вже понад рік. Однак бої можуть добігати кінця, адже ЗС РФ витісняють опір.

Україна більш як рік веде запеклі бої, намагаючись утримати під своїм контролем ключовий логістичний центр на Донеччині — місто Покровськ. Повідомляється, що російські окупанти вже контролюють усі шляхи постачання й створили "зону знищення" за допомогою БПЛА. Про це йдеться у матеріалі Sky News від 18 вересня.

Покровськ — транспортний вузол автомобільного та залізничного сполучення, який Росія вважає "воротами до Донецька". Очікується, що його окупація серйозно ускладнить постачання для Сил оборони й поставить під загрозу інші важливі міста, зокрема Краматорськ і Слов'янськ.

"Це займе час, тому що росіяни, по суті, намагаються витіснити українців", — зауважила доктор Мирон.

Міста Донецької області на карті Фото: Sky News

Вона пояснила, що ЗС РФ намагаються повністю оточити Покровськ.

"Вони не хочуть штурмувати місто, бо це занадто складно і вимагає великих людських ресурсів, а також призведе до значних втрат", — уточнила експертка.

З її слів, це вказує на "зміну підходу" ворогом, адже Росія тепер віддає перевагу повільнішим операціям з оточення, а не штурмовим атакам зі значними втратами. Раніше так був захоплений Бахмут.

Окрім того, загарбникам вдалося просунутись поблизу Куп'янська у Харківській області. Це місто — ключовий транспортний і логістичний вузол, де сходяться кілька основних залізничних ліній.

"Схоже, вони вже досить близько", — зазначила Мирон.

Як відомо, Росія переправила своїх бійців через трубопровід. Українське командування запевнило, що контролює цей вихід. У Генштабі ЗСУ інформували, що у місті триває операція з протидії диверсіям, а навколо нього — пошуково-ударні операції.

Куп'янськ був звільнений під час контрнаступу восени 2022 року і зазнає регулярних атак. За оцінкою експертки, наступ у цьому районі може бути частиною зусиль РФ з відвоювання втрачених територій або захоплення земель, які можна буде використати як "козир" на переговорах у майбутньому.

Нагадаємо, у Reuters вказали на те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов бреше президенту Росії Володимиру Путіну про ситуацію в Україні. Поки на словах окупанти успішно наступають, насправді низка операцій була зірвана.

Президент Володимир Зеленський розповів, що для літнього наступу РФ обрала чотири основні напрямки. Однак реалізувати плани ворогу не вдалося, як і уникнути значних втрат. За оцінкою Зеленського, нині Росії бракує сил для масових операцій.