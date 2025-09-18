В РФ создают новую БМПТ на базе танка "Армата": реальное решение или пропаганда (фото)

Россия вернулась к теме танка Т-14 "Армата" — на этот раз в контексте разработки боевой машины поддержки танков (БМПТ), аналогичной нынешнему "Терминатору", построенному на шасси Т-72/Т-90.

Related video

Решение создать БМПТ на новой базе обусловлено тем, что в существующей модели “Терминатор” полностью отсутствует десантное отделение. Поэтому платформа Т-14 призвана стать более универсальной и должна решить данную проблему. Об этом говорилось в репортаже программы “Военная приемка”.

Проекты БМПТ на базе Т-14 Фото: topwar.ru

Сомнительные перспективы "Арматы"

По поводу разработки новой бронемашины высказались аналитики портала Defense Express. В частности было отмечено, что несмотря на многолетние обещания, Т-14 так и не прошел государственные испытания и не был принят на вооружение. Машина не появилась на фронте, а в начале 2024 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов открыто заявил, что Т-14 "не предназначен для войны".

На фоне полномасштабной войны и высоких потерь российская армия делает ставку на более дешевые решения — модернизацию старых Т-62 и Т-72, а также серийное производство Т-90М. В этой ситуации запуск серийного производства БМПТ на базе Т-14 остается под вопросом — программа "Армата" является дорогой и сложной для промышленности РФ, которая испытывает дефицит комплектующих и финансов, объяснили аналитики.

Тем не менее отказ от проекта маловероятен, добавили на Defense Express. Российский ВПК традиционно не закрывает дорогостоящие программы, даже если их боевой смысл сомнителен. "Армату" и любые производные машины можно использовать как инструмент пропаганды — демонстрировать на выставках и парадах, заявлять об "успехах отечественного ОПК" и предлагать их на экспорт.

Важно

Заметно "подрос": в РФ показали защиту БМПТ "Терминатор" от атаки FPV-дронов (фото)

В то же время боевые машины поддержки танков проявили себя на поле боя более живучими даже чем танки за счет особенностей бронирования и компоновки. Однако их малое количество не позволило оказать значимое влияние на ход боевых действий. Кроме того, основное вооружение БМПТ по-прежнему представлено 30-мм пушками, которые имеют проблемы со стабилизацией.

“Собственно в "Уралвагонзаводе" отмечают, что заказ на «Терминатор» увеличивается, как на 2026 год, так и в перспективе. Но опять никаких цифр не называется, поэтому это можно только принять во внимание без возможности провести конкретные оценки”, — подытожили в Defense Express.

Напомним, российская бронемашина "Терминатор" неоднократно становилась целью бойцов Сил обороны. В октябре 2024 на Кураховском направлении воины 79-й ОДШБр подбили российскую БМПТ. Экипаж успел оставить машину, после чего ее полностью уничтожили.