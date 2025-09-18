У РФ створюють нову БМПТ на базі танка "Армата": реальне рішення чи пропаганда (фото)

Росія повернулася до теми танка Т-14 "Армата" — цього разу в контексті розробки бойової машини підтримки танків (БМПТ), аналогічної нинішньому "Термінатору", побудованому на шасі Т-72/Т-90.

Рішення створити БМПТ на новій базі зумовлене тим, що в наявній моделі "Термінатор" повністю відсутнє десантне відділення. Тому платформа Т-14 покликана стати більш універсальною і повинна розв'язувати цю проблему. Про це йшлося в репортажі програми "Военная приемка".

Проекти БМПТ на базі Т-14 Фото: topwar.ru

Сумнівні перспективи "Армати"

З приводу розробки нової бронемашини висловилися аналітики порталу Defense Express. Зокрема було зазначено, що незважаючи на багаторічні обіцянки, Т-14 так і не пройшов державні випробування і не був прийнятий на озброєння. Машина не з'явилася на фронті, а на початку 2024 року глава "Ростеха" Сергій Чемезов відкрито заявив, що Т-14 "не призначений для війни".

На тлі повномасштабної війни і високих втрат російська армія робить ставку на дешевші рішення — модернізацію старих Т-62 і Т-72, а також серійне виробництво Т-90М. У цій ситуації запуск серійного виробництва БМПТ на базі Т-14 залишається під питанням — програма "Армата" є дорогою і складною для промисловості РФ, яка відчуває дефіцит комплектуючих і фінансів, пояснили аналітики.

Проте відмова від проєкту малоймовірна, додали на Defense Express. Російський ВПК традиційно не закриває дорогі програми, навіть якщо їхній бойовий сенс сумнівний. "Армату" і будь-які похідні машини можна використовувати як інструмент пропаганди — демонструвати на виставках і парадах, заявляти про "успіхи вітчизняного ОПК" і пропонувати їх на експорт.

Водночас бойові машини підтримки танків проявили себе на полі бою більш живучими, навіть ніж танки, за рахунок особливостей бронювання і компонування. Однак їхня мала кількість не дала змоги справити значущий вплив на перебіг бойових дій. Крім того, основне озброєння БМПТ, як і раніше, представлено 30-мм гарматами, які мають проблеми зі стабілізацією.

"Власне в "Уралвагонзаводі" зазначають, що замовлення на "Термінатор" збільшується, як на 2026 рік, так і в перспективі. Але знову жодних цифр не називається, тож це можна лише взяти до уваги без можливості провести конкретні оцінки", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, російська бронемашина "Термінатор" неодноразово ставала ціллю бійців Сил оборони. У жовтні 2024 року на Курахівському напрямку воїни 79-ї ОДШБр підбили російську БМПТ. Екіпаж встиг залишити машину, після чого її повністю знищили.