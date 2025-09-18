ВС РФ в День спасателя цинично убили пожарника: все подробности (фото)

Трагедия произошла в Нежине Черниговской области. ВС РФ нанесли повторный удар, когда на место обстрела прибыли сотрудники ГСЧС.

Несколько ударных дронов атаковали одно из подразделений ГСЧС в городе Нежин в Черниговской области, сообщили в ведомстве.

В результате удара в зданиях вспыхнули пожары. Спасатели выехали на ликвидацию, и в этот момент ВС РФ нанесли повторный удар дроном уже непосредственно по спецавтомобилю.

45-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула, который был за рулем машины, скончался от полученных травм.

"Выполняя свой долг, Александр до последнего спасал других даже в смертельной опасности. Его гибель – тяжелая и несказанно болезненная потеря для всей семьи ГСЧС. Это циничное преступление еще раз демонстрирует настоящее лицо агрессора — бить по спасающим жизнь!" – заявили в ГСЧС, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус выразил свои соболезнования родным Александра.

Также известно о еще о двух пострадавших спасателях. 36-летний сотрудник ГСЧС находится под наблюдением врачей в столичном госпитале, а его 31-летний коллега – в травматологическом отделении.

Удар по спасателям в Нежине – не единственное циничное военное преступление, совершенное оккупантами 17 сентября. В тот же день они атаковали дронами пожарную часть в Дружковке Донецкой области. К счастью, там обошлось без жертв. Ударная волна повредила въездные ворота, однако ни люди, ни техника не пострадали.

Напомним, ВС РФ ударили по спасателям в Киевской области, когда те ликвидировали последствия предыдущей атаки.