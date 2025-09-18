ЗС РФ у День рятувальника цинічно вбили пожежника: усі подробиці (фото)

Трагедія сталася в Ніжині Чернігівської області. ЗС РФ завдали повторного удару, коли на місце обстрілу прибули співробітники ДСНС.

Related video

Кілька ударних дронів атакували один із підрозділів ДСНС у місті Ніжин у Чернігівській області, повідомили у відомстві.

Унаслідок удару в будівлях спалахнули пожежі. Рятувальники виїхали на ліквідацію, і в цей момент ЗС РФ завдали повторного удару дроном уже безпосередньо по спецавтомобілю.

45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула, який був за кермом машини, помер від отриманих травм.

"Виконуючи свій обов'язок, Олександр до останнього рятував інших навіть у смертельній небезпеці. Його загибель — важка і невимовно болюча втрата для всієї родини ДСНС. Цей цинічний злочин ще раз демонструє справжнє обличчя агресора — бити по тих, хто рятує життя!" — заявили в ДСНС, висловивши щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус висловив свої співчуття рідним Олександра.

Також відомо про ще двох постраждалих рятувальників. 36-річний співробітник ДСНС перебуває під наглядом лікарів у столичному госпіталі, а його 31-річний колега — у травматологічному відділенні.

Удар по рятувальниках у Ніжині — не єдиний цинічний військовий злочин, скоєний окупантами 17 вересня. Того ж дня вони атакували дронами пожежну частину в Дружківці Донецької області. На щастя, там обійшлося без жертв. Ударна хвиля пошкодила в'їзні ворота, проте ні люди, ні техніка не постраждали.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Київській області, коли ті ліквідовували наслідки попередньої атаки.