Студентов ЛНУ отчислили после 10 дней отсутствия: как университет сотрудничает с ТЦК

Из Львовского национального университета имени Ивана Франко отчислили 15 первокурсников, которые не явились на обучение. Университет также информирует ТЦК о зачислении мужчин старше 25 лет.

Из ЛНУ отчислили 15 студентов первого курса, которые в течение первых 10 дней обучения не посещали занятия. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил первый проректор вуза Андрей Гукалюк. По его словам, среди отчисленных были как парни, так и девушки.

Гукалюк уточнил, что всего с 1 сентября из университета отчислили 65 студентов разных курсов. Часть из них написала заявления по собственному желанию, около десяти человек не вернулись из академического отпуска, а еще 15 студентов потеряли место из-за неуплаты обучения.

Чиновник подчеркнул, что в заведении есть студенты старше 25 лет. По его словам, таких немного: до десяти человек на бакалавриате и немного больше на магистратуре. По аспирантуре данные уточняются, ведь еще продолжается набор.

"Мы сообщаем ТЦК о зачислении таких студентов. Они получают справки и обращаются в ТЦК, где проверяют, соблюдены ли требования последовательности получения образования. Были случаи, когда отчисляли сразу 10-20 человек, потому что они нарушали эту норму", — пояснил Гукалюк.

Норма предусматривает, что право на отсрочку от мобилизации сохраняется только в случае последовательного обучения: например, поступление в магистратуру после завершения бакалавриата, а не после получения другого диплома магистра.

По словам Гукалюка, в этом году в ЛНУ имени Ивана Франко зачислили 2021 парня и 5657 девушек. В прошлом году показатели были несколько иными: 2274 парня и 5254 девушки.

