Студентів ЛНУ відрахували після 10 днів відсутності: як університет співпрацює з ТЦК

Зі Львівського національного університету імені Івана Франка відрахували 15 першокурсників, які не з’явилися на навчання. Університет також інформує ТЦК про зарахування чоловіків старше 25 років.

З ЛНУ відрахували 15 студентів першого курсу, які протягом перших 10 днів навчання не відвідували заняття. Про це в інтерв’ю 24 Каналу повідомив перший проректор вишу Андрій Гукалюк. За його словами, серед відрахованих були як хлопці, так і дівчата.

Гукалюк уточнив, що загалом з 1 вересня з університету відрахували 65 студентів різних курсів. Частина з них написала заяви за власним бажанням, близько десяти осіб не повернулися з академічної відпустки, а ще 15 студентів втратили місце через несплату навчання.

Посадовець наголосив, що у закладі є студенти віком понад 25 років. За його словами, таких небагато: до десяти осіб на бакалавраті та трохи більше на магістратурі. Щодо аспірантури дані уточнюються, адже ще триває набір.

"Ми повідомляємо ТЦК про зарахування таких студентів. Вони отримують довідки та звертаються до ТЦК, де перевіряють, чи дотримано вимоги послідовності здобуття освіти. Були випадки, коли відраховували одразу 10–20 осіб, бо вони порушували цю норму", – пояснив Гукалюк.

Норма передбачає, що право на відстрочку від мобілізації зберігається лише у разі послідовного навчання: наприклад, вступ до магістратури після завершення бакалаврату, а не після отримання іншого диплому магістра.

За словами Гукалюка, цьогоріч до ЛНУ імені Івана Франка зарахували 2021 хлопця та 5657 дівчат. Торік показники були дещо іншими: 2274 хлопці та 5254 дівчини.

