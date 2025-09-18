Россия начала кампанию потрясений в ЕС: названа первая страна, которая может пострадать, это не Польша (видео)

Россия активизировала информационные кампании в Европе, направленные на ослабление поддержки Украины и сокращение военной помощи. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, ближайшими целями Кремля стали Чехия, Молдова и Польша. Параллельно Москва готовит наступательные действия на нескольких фронтах востока Украины.

В комментарии "24 Каналу" Коваленко объяснил, что Россия координирует сеть влияния, которая должна продвигать пророссийских кандидатов и подрывать позиции правительств, которые наиболее активно поддерживают Киев.

Наибольшее внимание Кремля приковано к парламентским выборам в Чехии в начале октября. Основная задача Москвы — провести в парламент политиков, готовых ослабить нынешнюю власть, которая выступает инициатором программ по поставке боеприпасов Украине. По мнению Коваленко, это может существенно уменьшить военную поддержку нашего государства.

В Молдове, по его словам, российская инфраструктура для информационных операций действует давно и используется для распространения пропаганды и дестабилизации. Подобная работа ведется и в Польше, где Москва пытается разжечь внутренние разногласия.

"Большое количество таких будет, потому что в Чехии впереди политические выборы... задача россиян привести там людей, которые нынешнюю чешскую власть подвинуть, соответственно помощь Украине уменьшить", — подчеркнул Коваленко. Он также добавил: "Параллельно с этим операции информационные в Молдове проводятся. Вся инфраструктура была выстроена очень давно".

В Польше, по его словам, россияне "играют" на разных линиях раскола — между немцами и поляками, украинцами и поляками. К этому привлекаются политики, общественные организации и молодежные движения, которые частично финансируются из РФ. Кремль подпитывает политические споры и конфликты, чтобы подорвать единство в вопросе помощи Украине.

Один из главных нарративов, который распространяет Москва, — утверждение, что поддержка Украины якобы приведет к "переносу войны в Европу" и экономическим проблемам для европейцев. Коваленко уточнил, что эти месседжи систематически распространяются пророссийскими сетями, а за их координацию отвечает руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Эксперт отдельно привел пример конфликта между польскими политиками после инцидента с поврежденным дронами жилым домом. Подобные споры, по его словам, становятся "готовым материалом" для российских информационных атак.

Ранее в ЦПД назвали фейком кадры "ужасных учений мобилизованных" на Черниговщине. Отмечается, что распространенное в соцсетях видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области, на самом деле снимали на временно оккупированных территориях.

Также недавно российские пропагандистские распространили фейк, что ВСУ готовили "серьезную операцию", а потом группу, вооруженную луками и арбалетами, уничтожил российский танк Т-72 БЗМ.