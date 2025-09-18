Росія почала кампанію зворушень в ЄС: названа перша країна, яка може постраждати, це не Польша (відео)

Росія активізувала інформаційні кампанії в Європі, спрямовані на ослаблення підтримки України та скорочення військової допомоги. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, найближчими цілями Кремля стали Чехія, Молдова та Польща. Паралельно Москва готує наступальні дії на кількох фронтах сходу України..

У коментарі "24 Каналу" Коваленко пояснив, що Росія координує мережу впливу, яка має просувати проросійських кандидатів та підривати позиції урядів, котрі найбільш активно підтримують Київ.

Найбільша увага Кремля прикута до парламентських виборів у Чехії на початку жовтня. Основне завдання Москви — провести до парламенту політиків, готових послабити нинішню владу, яка виступає ініціатором програм із постачання боєприпасів Україні. На думку Коваленка, це може суттєво зменшити військову підтримку нашої держави.

У Молдові, за його словами, російська інфраструктура для інформаційних операцій діє давно та використовується для поширення пропаганди й дестабілізації. Подібна робота ведеться і в Польщі, де Москва намагається розпалити внутрішні розбіжності.

"Велика кількість таких буде, тому що в Чехії попереду політичні вибори… задача росіян привести там людей, які нинішню чеську владу посунути, відповідно допомогу Україні зменшити", — наголосив Коваленко. Він також додав: "Паралельно з цим операції інформаційні в Молдові проводяться. Вся інфраструктура була вибудована дуже давно".

У ЦПД пояснили, що Росія активізувала масштабні інформаційні операції в Європі

У Польщі, за його словами, росіяни "грають" на різних лініях розколу — між німцями та поляками, українцями та поляками. До цього залучаються політики, громадські організації та молодіжні рухи, які частково фінансуються з РФ. Кремль підживлює політичні суперечки й конфлікти, щоб підірвати єдність у питанні допомоги Україні.

Один із головних наративів, який поширює Москва, — твердження, що підтримка України нібито призведе до "перенесення війни в Європу" та економічних проблем для європейців. Коваленко уточнив, що ці меседжі систематично поширюються проросійськими мережами, а за їх координацію відповідає керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Експерт окремо навів приклад конфлікту між польськими політиками після інциденту з пошкодженим дронами житловим будинком. Подібні суперечки, за його словами, стають "готовим матеріалом" для російських інформаційних атак.

Раніше у ЦПД назвали фейком кадри "жахливих навчань мобілізованих" на Чернігівщині. Зауважується, що поширене в соцмережах відео, нібито зняте у навчальному центрі Чернігівської області, насправді знімали на тимчасово окупованих територіях.

Також нещодавно російські пропагандистські поширили фейк, що ЗСУ готували "серйозну операцію", а потім групу, озброєну луками та арбалетами, знищив російський танк Т-72 БЗМ.