ЦПД назвав фейком кадри "жахливих навчань мобілізованих" на Чернігівщині (відео)

Поширене в соцмережах відео, нібито зняте у навчальному центрі Чернігівської області, насправді знімали на тимчасово окупованих територіях. Російські пропагандисти навмисно закинули його в Telegram.

Росіяни всіляко намагаються зірвати мобілізацію в Україні, пояснює Центр протидії дезінформації. Оприлюднену інформацію перевірили у Силах оборони України і з'ясували, що відео є постановочним, а задля більшої достовірності росіяни залучили для свого демотиваційного ролика україномовне населення.

Повідомлення Центру протидії дезінформації (скріншот) Фото: ЦПД

Розповсюдження такого контенту є елементом ворожих інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дискредитацію мобілізаційного процесу, наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше у соцмережах з'явилося відео, де стверджувалося, що на Чернігівщині мобілізованих одразу кидають на БЗВП. У ролику показували, як люди в цивільному одязі повзуть землею під наглядом людей у військовій формі.

Також стало відомо, що російські ЗМІ вигадали втрати ЗСУ у 1,7 млн осіб. У Центрі протидії дезінформації так само спростували ці повідомлення і зазначили, що реальні цифри є значно меншими.

Тим часом у самій Росії планують створити "війська з геймерів". Як уточнив Центр протидії дезінформації, йдеться про "любителів шутерів", які нібито здатні швидше опанувати управління дронами. Така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді – і, до того ж, економію на реальній підготовці. У спрощених курсах операторів БпЛА і "кібервійськ" ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід. Така ілюзія зрештою і призводить до високих втрат серед мобілізованих, адже "ігрові скіли" не мають нічого спільного з реальною війною.