В шортах на полігон: на Чернігівщині мобілізованих одразу кидають на БЗВП, — соцмережі (відео)

В соцмережах поширилося відео, як стверджується, підготовки мобілізованих чоловіків в одному з навчальних центрів Чернігівської області. На кадрах люди в цивільному одязі повзуть землею під наглядом людей у формі.

В Telegram-каналах розповідають, що новомобілізовані скаржаться на недбале проведення медичного огляду. Нібито новобранці проходять медогляди в коридорах лікарень поспіхом за кілька хвилин, без повноцінного обстеження, а після цього проблеми зі здоров’ям дають про себе знати на полігоні.

У поширеному в мережі ролику чоловіки без форми, в цивільному одязі, деякі в шортах і джинсах, пластують стежкою між зелені під звуки пострілів і вигуки людей у камуфляжі: "Повзем!" Їх супроводжують з десяток чоловіків у "пікселі" з автоматами.

В навчальних центрах Чернігівської області на момент публікації новини не давали коментарів щодо опублікованого в соцмережах відео нібито військової підготовки новомобілізованих.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 30 липня заявив про необхідність перевести навчання військових під землю через ризики ударів росіян по полігонах ЗСУ.

Нагадаємо, в соцмережах 4 червня поширилося відео бунту в ТЦК у Києві. На ролику чоловіки забарикадувалися в казармі та закликали брати палиці, а потім по приміщення зайшли екіпіровані спецпризначенці.

У Київський міський ТЦК та СП 5 червня підтвердили бунт мобілізованих у Києві на збірному пункті. В пресслужбі розповіли, що заворшення сталися під час підготовки громадян до відправлення до навчальних центрів.