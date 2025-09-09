В шортах на полигон: на Черниговщине мобилизованных сразу бросают на БЗВП, — соцсети (видео)

В соцсетях распространилось видео, как утверждается, подготовки мобилизованных мужчин в одном из учебных центров Черниговской области. На кадрах люди в гражданской одежде ползут по земле под присмотром людей в форме.

Related video

В Telegram-каналах рассказывают, что новомобилизованные жалуются на небрежное проведение медицинского осмотра. Якобы новобранцы проходят медосмотры в коридорах больниц в спешке за несколько минут, без полноценного обследования, а после этого проблемы со здоровьем дают о себе знать на полигоне.

В распространенном в сети ролике мужчины без формы, в гражданской одежде, некоторые в шортах и джинсах, пластуют по тропинке между зелени под звуки выстрелов и выкрики людей в камуфляже: "Ползем!" Их сопровождают с десяток мужчин в "пикселе" с автоматами.

В учебных центрах Черниговской области на момент публикации новости не давали комментариев относительно опубликованного в соцсетях видео якобы военной подготовки новомобилизованных.

Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 30 июля заявил о необходимости перевести обучение военных под землю из-за рисков ударов россиян по полигонам ВСУ.

Напомним, в соцсетях 4 июня распространилось видео бунта в ТЦК в Киеве. На ролике мужчины забаррикадировались в казарме и призывали брать палки, а затем в помещение зашли экипированные спецназовцы.

В Киевский городской ТЦК и СП 5 июня подтвердили бунт мобилизованных в Киеве на сборном пункте. В пресс-службе рассказали, что нарушения произошли во время подготовки граждан к отправке в учебные центры.