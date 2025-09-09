ЦПД назвал фейком кадры "ужасных учений мобилизованных" на Черниговщине (видео)

Распространенное в соцсетях видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области, на самом деле снимали на временно оккупированных территориях. Российские пропагандисты намеренно забросили его в Telegram.

Россияне всячески пытаются сорвать мобилизацию в Украине, объясняет Центр противодействия дезинформации. Обнародованную информацию проверили в Силах обороны Украины и выяснили, что видео является постановочным, а для большей достоверности россияне привлекли для своего демотивационного ролика украиноязычное население.

Сообщение Центра противодействия дезинформации (скриншот) Фото: ЦПД

Распространение такого контента является элементом вражеских информационно-психологических операций, направленных на дискредитацию мобилизационного процесса, отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где утверждалось, что на Черниговщине мобилизованных сразу бросают на БОВП. В ролике показывали, как люди в гражданской одежде ползут по земле под наблюдением людей в военной форме.

Также стало известно, что российские СМИ придумали потери ВСУ в 1,7 млн человек. В Центре противодействия дезинформации так же опровергли эти сообщения и отметили, что реальные цифры значительно меньше.

Тем временем в самой России планируют создать "войска из геймеров". Как уточнил Центр противодействия дезинформации, речь идет о "любителях шутеров", которые якобы способны быстрее овладеть управлением дронами. Такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи — и, к тому же, экономию на реальной подготовке. В упрощенных курсах операторов БпЛА и "кибервойск" игровые навыки выдаются за полноценный боевой опыт. Такая иллюзия в конце концов и приводит к высоким потерям среди мобилизованных, ведь "игровые скиллы" не имеют ничего общего с реальной войной.