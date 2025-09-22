Россия сообщила об "освобождении" Калиновского: в ОСУВ "Днепр" объяснили реальную ситуацию

Министерство обороны России сообщило о якобы захвате села Калиновское в Днепропетровской области, однако украинская сторона опровергла эту информацию и заявила, что населенный пункт продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины.

Related video

По сообщению издания "Суспільне Дніпро", соответствующее объявление появилось в Telegram-канале Минобороны РФ, однако представитель Оперативной группировки войск "Днепр" Алексей Бельский отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Публикация Министерства обороны РФ в Telegram Фото: Скриншот

В украинском командовании сообщили, что российская сторона на Днепропетровщине якобы использует тактику инфильтрации. По их словам, малыми группами по 1-2 военных противник проникает на территории населенных пунктов, чтобы снимать пропагандистские видео. Представители ОСУВ "Днепр" объяснили, что такие группы передвигаются по заросшим участкам в маскировочных костюмах и пончо, благодаря чему им иногда удается проникать в глубину украинской обороны. Каждая группа якобы имеет конкретную задачу: несколько военных выходят на окраины сел, разворачивают флаг и снимают видео, которое затем публикуют пропагандистские ресурсы, а Минобороны РФ представляет это как "новую победу".

Представитель группировки подчеркнул, что украинские войска оперативно реагируют на такие попытки проникновения. По его словам, подобные группы быстро уничтожаются ударами дронов, артиллерии или зачисткой штурмовыми подразделениями, и населенные пункты, которые оккупанты якобы "захватывают", остаются под контролем Украины.

Также в публикациях говорится, что по состоянию на 22 сентября 2025 года, по словам военных, России удалось взять под контроль пять сел Днепропетровской области — Новогеоргиевку, Запорожское, Январское (Январское), Малиевку и Вороное. В то же время в семи других населенных пунктах, несмотря на активные действия российских войск, украинские подразделения удерживают позиции.

Кроме этого, стоит заметить, что на интерактивной онлайн карте боевых действий в Украине Deepstate, село Калиновское на Днепропетровщине не оккупировано и расположены ВС РФ дальше от этого населенного пункта, вблизи села Новониколаевка.

Село Калиновское на Днепропетровщине — Deepstate Фото: DeepState

Напомним, что украинские подразделения на Добропольском направлении расширили контролируемые территории и уничтожили живую силу и технику противника. В частности, в течение последних суток возвращен контроль над 1,3 км² территории, проведен поиск и ликвидация врага на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

Ранее Фокус писал, что российские войска пытаются заблокировать логистические маршруты украинских сил в районе Покровской агломерации. Для достижения этой цели они проводят рейды малыми группами внутрь украинских позиций и даже на короткое время захватили один из близлежащих населенных пунктов.