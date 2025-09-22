Росія повідомила про "звільнення" Калинівського: в ОСУВ "Дніпро" пояснили реальну ситуацію

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині, однак українська сторона спростувала цю інформацію та заявила, що населений пункт продовжує залишатися під контролем Сил оборони України.

За повідомленням видання "Суспільне Дніпро", відповідне оголошення з’явилося в Telegram-каналі Міноборони РФ, проте речник Оперативного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Підрозділи угруповання військ "Схід" просунулися у глибину оборони супротивника та звільнили населений пункт Калинівське Дніпропетровської області", — йдеться в дописі Міністерства оборони РФ.

Публікація Міністерства оборони РФ у Telegram Фото: Скриншот

В українському командуванні повідомили, що російська сторона на Дніпропетровщині нібито використовує тактику інфільтрації. За їхніми словами, малими групами по 1–2 військових противник проникає на території населених пунктів, щоб знімати пропагандистські відео. Представники ОСУВ "Дніпро" пояснили, що такі групи пересуваються по зарослих ділянках у маскувальних костюмах та пончо, завдяки чому їм інколи вдається проникати в глибину української оборони. Кожна група нібито має конкретне завдання: кілька військових виходять на околиці сіл, розгортають прапор і знімають відео, яке потім публікують пропагандистські ресурси, а Міноборони РФ представляє це як "нову перемогу".

Речник угруповання підкреслив, що українські війська оперативно реагують на такі спроби проникнення. За його словами, подібні групи швидко знищуються ударами дронів, артилерії або зачисткою штурмовими підрозділами, і населені пункти, які окупанти нібито "захоплюють", залишаються під контролем України.

Також у публікацій йдеться, що станом на 22 вересня 2025 року, за словами військових, Росії вдалося взяти під контроль п’ять сіл Дніпропетровської області — Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Вороне. Водночас у семи інших населених пунктах, попри активні дії російських військ, українські підрозділи утримують позиції.

Окрім цього, варто зауважити, що на інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні Deepstate, село Калинівське на Дніпропетровщині не окуповане і розташовані ЗС РФ далі від цього населеного пункту, поблизу села Новомиколаївка.

Cело Калинівське на Дніпропетровщині - Deepstate Фото: DeepState

Нагадаємо, що українські підрозділи на Добропільському напрямку розширили контрольовані території та знищили живу силу й техніку противника. Зокрема, протягом останньої доби повернено контроль над 1,3 км² території, проведено пошук і ліквідацію ворога на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

Раніше Фокус писав, що російські війська намагаються заблокувати логістичні маршрути українських сил у районі Покровської агломерації. Для досягнення цієї мети вони проводять рейди малими групами всередину українських позицій і навіть на короткий час захопили один із прилеглих населених пунктів.