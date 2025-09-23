Китай показал новейшую военную технологию, которая до этого была только у США (видео)

Истребитель-невидимка J-35 взлетел с китайского авианосца "Фуцзянь" с помощью электромагнитной катапульты. Это катапульта, также известная, как EMALS, ранее была установлена только на авианосце ВМС США USS Gerald R Ford.

Новейший и самый эффективный авианосец Китая "Фуцзянь" успешно запустил три типа самолетов с помощью новой электромагнитной катапульты, сообщают китайские государственные СМИ, которые впервые опубликовали кадры запусков, чтобы отметить этот технологический прорыв, пишет CNN.

Китайской телевидение показало новейшую технологию запуска самолетов с авианосца

На кадрах, опубликованных китайской государственной телекомпанией CCTV, истребитель-невидимка J-35 взлетает с китайского авианосца с помощью электромагнитной катапульты в неизвестном месте. Также были опубликованы кадры взлета китайского истребителя J-15T и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600.

Государственные СМИ Китая назвали испытания очередным "прорывом" в развитии авианосцев Китая и "важной вехой" в продвижении военно-морской трансформации страны.

Единственным другим авианосцем в мире, оснащенным системой EMALS, является новейший авианосец ВМС США USS Gerald R Ford, который был сертифицирован для проведения операций на полетной палубе с использованием системы EMALS весной 2022 года.

Данное событие произошло в то время, когда делегация Конгресса США находилась в Пекине для переговоров, направленных на укрепление двусторонних обменов, включая военное взаимодействие. Это был первый подобный визит в Китай за шесть лет.

По словам аналитика Карла Шустера, бывшего капитана ВМС США, успешные испытания "Фуцзяня", включавшие как запуск с катапульты, так и посадку с торможением, означают, что ввод корабля в эксплуатацию — когда он официально войдет в состав Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВОАК) — может состояться всего через несколько недель.

Что известно о электромагнитной катапульте EMALS

Система EMALS позволяет самолетам-носителям взлетать с более тяжелым вооружением и топливной нагрузкой, чем те, которые эксплуатируются на двух старых китайских авианосцах "Шаньдун" и "Ляонин", которые оснащены взлетно-посадочными рампами типа трамплина, что позволяет самолетам "Фуцзяня" наносить удары по целям противника с больших расстояний.

Запуск самолета с авианосца "Фуцзянь" Фото: CCTV

Аналитики утверждают, что способность авианосца "Фуцзянь" запускать более крупные боевые самолеты с большей грузоподъемностью на большие расстояния обеспечит авианосцу большую дальность боя, чем его предшественники в китайском флоте, обеспечивая ВМС Китая так называемые возможности "голубой воды".

И система EMALS ставит "Фуцзянь" в один ряд с авианосцем USS Gerald R Ford ВМС США. 10 старых авианосцев ВМС США класса "Нимиц" используют паровые катапульты для запуска самолетов.

Но "Фуцзянь" работает на обычном топливе, поэтому ему нужно либо зайти в порт, либо встретить танкер в море для дозаправки. Тогда как ядерная энергия позволяет американским авианосцам оставаться в море до тех пор, пока у экипажа есть запасы провизии.

