Китай показав новітню військову технологію, яка до цього була тільки у США (відео)

Винищувач-невидимка J-35 злетів з китайського авіаносця "Фуцзянь" за допомогою електромагнітної катапульти. Цю катапульту, також відому, як EMALS, раніше було встановлено тільки на авіаносці ВМС США USS Gerald R Ford.

Новітній і найефективніший авіаносець Китаю "Фуцзянь" успішно запустив три типи літаків за допомогою нової електромагнітної катапульти, повідомляють китайські державні ЗМІ, які вперше опублікували кадри запусків, щоб відзначити цей технологічний прорив, пише CNN.

Китайське телебачення показало новітню технологію запуску літаків з авіаносця

На кадрах, опублікованих китайською державною телекомпанією CCTV, винищувач-невидимка J-35 злітає з китайського авіаносця за допомогою електромагнітної катапульти в невідомому місці. Також були опубліковані кадри зльоту китайського винищувача J-15T і літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-600.

Державні ЗМІ Китаю назвали випробування черговим "проривом" у розвитку авіаносців Китаю і "важливою віхою" у просуванні військово-морської трансформації країни.

Єдиним іншим авіаносцем у світі, оснащеним системою EMALS, є новітній авіаносець ВМС США USS Gerald R Ford, який був сертифікований для проведення операцій на польотній палубі з використанням системи EMALS навесні 2022 року.

Ця подія відбулася в той час, коли делегація Конгресу США перебувала в Пекіні для переговорів, спрямованих на зміцнення двосторонніх обмінів, включно з військовою взаємодією. Це був перший подібний візит до Китаю за шість років.

За словами аналітика Карла Шустера, колишнього капітана ВМС США, успішні випробування "Фуцзяня", що охоплювали як запуск із катапульти, так і посадку з гальмуванням, означають, що введення корабля в експлуатацію — коли він офіційно увійде до складу Військово-морських сил Народно-визвольної армії (ВОАК) — може відбутися лише через кілька тижнів.

Що відомо про електромагнітну катапульту EMALS

Система EMALS дає змогу літакам-носіям злітати з важчим озброєнням і паливним навантаженням, ніж ті, що експлуатуються на двох старих китайських авіаносцях "Шаньдун" і "Ляонін", оснащених злітно-посадковими рампами типу трампліна, що дає змогу літакам "Фуцзяня" наносити удари по цілям противника з більших відстаней.

Запуск літака з авіаносця "Фуцзянь" Фото: CCTV

Аналітики стверджують, що здатність авіаносця "Фуцзянь" запускати більші бойові літаки з більшою вантажопідйомністю на великі відстані забезпечить авіаносцю більшу дальність бою, ніж його попередники в китайському флоті, забезпечуючи ВМС Китаю так звані можливості "блакитної води".

І система EMALS ставить "Фуцзянь" в один ряд з авіаносцем USS Gerald R Ford ВМС США. 10 старих авіаносців ВМС США класу "Німіц" використовують парові катапульти для запуску літаків.

Але "Фуцзянь" працює на звичайному паливі, тому йому потрібно або зайти в порт, або зустріти танкер у морі для дозаправки. Тоді як ядерна енергія дає змогу американським авіаносцям залишатися в морі доти, доки в екіпажу є запаси провізії.

Нагадаємо, раніше на секретній випробувальній базі в китайській провінції Сіньцзян було виявлено новий малопомітний безпілотний літальний апарат типу "літаюче крило". Експерти вважають, що це гігантський безпілотник.

А на військовому параді в Пекіні Китай показав ядерну ракету на рідкому паливі DF-5C, радіус ураження якої охоплює всю планету.