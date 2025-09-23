Удары дронами по Запорожью: ВС РФ убили человека, много раненых (видео)

Оккупанты нанесли пять ударов по Запорожью днем 23 сентября. Медики помогают раненым, над городом поднимаются столбы дыма от пожаров.

Войска РФ нанесли пять ударов по Запорожью, известно о семерых раненых и одном погибшем. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Известно, что 43-летний мужчина пребывает в тяжелом состоянии, а еще один — в состоянии средней тяжести. Позже трем пострадавшим понадобилась помощь врачей, от госпитализации они отказались.

Судя по постам чиновника в Telegram, атаки дронами начались в 14:19. В это время один из БПЛА подлетал к Вознесенскому району и к Хортице. Всего над Запорожьем наблюдалось три дрона, по которым работали силы ПВО.

В 14:28 началась угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области, была объявлена ​​воздушная тревога.

Предварительно зафиксировано пять ударов по Запорожью. Повреждены складские помещения и транспортные средства, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Teelgram-каналы показывали последствия массированной атаки дронов по Запорожью: над городом поднимались столбы дыма от пожаров.

Напомним, ночью 23 сентября россияне второй раз за неделю бомбили Запорожье. Из-за взрывов погиб мужчина.

Фокус также писал, что 22 сентября оккупанты били по Запорожью 40 минут. В результате атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов.