Удари дронами по Запоріжжю: ЗС РФ убили людину, багато поранених (відео)

Окупанти завдали п'ять ударів по Запоріжжю вдень 23 вересня. Медики допомагають пораненим, над містом здіймаються стовпи диму від пожеж.

Війська РФ завдали п'ять ударів по Запоріжжю, відомо про сімох поранених і одного загиблого. Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

Відомо, що 43-річний чоловік перебуває у важкому стані, а ще один — у стані середньої тяжкості. Пізніше трьом постраждалим знадобилася допомога лікарів, від госпіталізації вони відмовилися.

Судячи з постів чиновника в Telegram, атаки дронами почалися о 14:19. У цей час один із БПЛА підлітав до Вознесенського району і до Хортиці. Загалом над Запоріжжям спостерігалося три дрони, по яких працювали сили ППО.

О 14:28 почалася загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області, було оголошено повітряну тривогу.

Попередньо зафіксовано п'ять ударів по Запоріжжю. Пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Teelgram-канали показували наслідки масованої атаки дронів по Запоріжжю: над містом здіймалися стовпи диму від пожеж.

Нагадаємо, вночі 23 вересня росіяни вдруге за тиждень бомбили Запоріжжя. Через вибухи загинув чоловік.

Фокус також писав, що 22 вересня окупанти били по Запоріжжю 40 хвилин. Унаслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків.