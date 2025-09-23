До конца года в Украине появятся Космические Силы: правительство поставило задачу Минобороны

Кабинет Министров Украины зарегистрировал программу своей деятельности, в которой раздал задачи на этот и следующий год. Минобороны доверили создание новой компоненты Сил обороны — космической.

Related video

23 сентября был зарегистрирован проект Постановления о Программе деятельности Кабмина. Он был направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. Об этом известно из парламентского портала.

До 31 декабря правительство планирует обновить структуру Сил обороны, создав Космические Силы. Для их функционирования сформируют правовую и организационную основу, а также проведут распределение полномочий и создадут условия для разработки соответствующей научной программы.

Кроме того, до конца этого года в Верховную Раду хотят подать законопроект о ратификации соглашения с ЕС относительно участия Украины в проектах европейской Космической программы "Copernicus", "События космической погоды" и "Околоземные объекты".

В 2026 году Кабмин планирует достичь не менее 60% операционной готовности этой космической компоненты. Среди операционных целей на следующий год — интеграция аэрокосмической разведки в единую цифровую систему управления боем.

Программа деятельности Кабмина: другие важные пункты

Кроме того, среди задач для Минобороны, такие:

разработать в 2025 году порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению, и в следующем году обеспечить центры подготовки учебным оружием, а также укомплектовать не менее чем на 70% инструкторами с боевым опытом;

до 30 ноября ввести механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений, а в 2026 году обустроить оборонительные рубежи, инженерные заграждения и защиту логистических путей от дронов — выполнить не менее 90% работы на приоритетных направлениях, и не менее 80% на всех остальных;

в этом году разработать новую форму контракта для военных с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами;

создание электронного кабинета предприятия для персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов в 2025 году, имплементация новых электронных процедур бронирования и интеграция е-кабинета предприятия с реестрами персонального учета до 31 марта следующего года;

в 2025 году обеспечить формирование системы "е-ТЦК", ввести сервисы, которые уменьшат нагрузку на военкоматы на 15%;

начать второй этап цифровизации ВЛК, запустить "пилот" Медицинской информационной системы ВСУ в этом году;

до 31 декабря превратить "Армия+" в "приложение для военнослужащего на каждый день" — ввести возможность отклика на ограниченное количество предметов снабжения, получение трех документов в приложении, центра нотификаций и четырех новых услуг в разделе "Плюсы";

внедрить электронную систему учета причин потерь техники и личного состава, начать ее тестирование в двух "пилотных" подразделениях до конца 2025 года;

завершить в этом году цифровизацию процесса эвакуации с помощью Медицинской информационной системы ВСУ, которая позволит отслеживать и управлять каждым этапом перемещения раненых, внедрение электронных медицинских карточек защитников;

до 31 декабря 2026 года ввести в опытную эксплуатацию систему электронного учета военнослужащих для ограниченного количества подразделений.

Напомним, 23 сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой. В Минобороны посоветовали иметь при себе PDF-версию электронного ВОД на такие случаи и рассказали, как ее создать.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что после неудачных попыток побега пограничники передают данные нарушителей ТЦК. По его словам, некоторых "рекордсменов" задерживали более 10 раз.