До кінця року в Україні з'являться Космічні Сили: уряд поставив завдання Міноборони

Кабінет Міністрів України зареєстрував програму своєї діяльності, в якій роздав задачі на цей і наступний рік. Міноборони довірили створення нової компоненти Сил оборони — космічної.

23 вересня був зареєстрований проєкт Постанови про Програму діяльності Кабміну. Він був направлений на розгляд комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Про це відомо з парламентського порталу.

До 31 грудня уряд планує оновити структуру Сил оборони, створивши Космічні Сили. Для їхнього функціонування сформують правову та організаційну основу, а також проведуть розподіл повноважень і створять умови для розроблення відповідної наукової програми.

Окрім того, до кінця цього року до Верховної Ради хочуть подати законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо участі України в проєктах європейської Космічної програми "Copernicus", "Події космічної погоди" та "Навколоземні об’єкти".

У 2026 році Кабмін планує досягти не менш як 60% операційної готовності цієї космічної компоненти. Серед операційних цілей на наступний рік — інтеграція аерокосмічної розвідки в єдину цифрову систему управління боєм.

Програма діяльності Кабміну: інші важливі пункти

Окрім того, серед завдань для Міноборони, такі:

розробити у 2025 році порядок підготовки громадян до національного спротиву, і наступного року забезпечити центри підготовки навчальною зброєю, а також укомплектувати не менш як на 70% інструкторами з бойовим досвідом;

до 30 листопада запровадити механізм координації будівництва фортифікаційних і захисних споруд, а у 2026 році облаштувати оборонні рубежі, інженерні загородження і захист логістичних шляхів від дронів — виконати не менш як 90% роботи на пріоритетних напрямках, і щонайменше 80% на усіх інших;

цьогоріч розробити нову форму контракту для військових з розширеними умовами й новими мотиваційними чинниками;

створення електронного кабінету підприємства для персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у 2025 році, імплементація нових електронних процедур бронювання та інтеграція е-кабінету підприємства з реєстрами персонального обліку до 31 березня наступного року;

у 2025 році забезпечити формування системи "е-ТЦК", запровадити сервіси, які зменшать навантаження на військкомати на 15%;

розпочати другий етап цифровізації ВЛК, запустити "пілот" Медичної інформаційної системи ЗСУ цього року;

до 31 грудня перетворити "Армія+" на "застосунок для військовослужбовця на кожен день" — запровадити можливість відгуку на обмежену кількість предметів постачання, отримання трьох документів у застосунку, центру нотифікацій і чотирьох нових послуг в розділі "Плюси";

впровадити електронну систему обліку причин втрат техніки та особового складу, почати її тестування у двох "пілотних" підрозділах до кінця 2025 року;

завершити цього року цифровізацію процесу евакуації за допомогою Медичної інформаційної системи ЗСУ, яка дозволить відстежувати й керувати кожним етапом переміщення поранених, запровадження електронних медичних карток захисників;

до 31 грудня 2026 року ввести у дослідну експлуатацію систему електронного обліку військовослужбовців для обмеженої кількості підрозділів.

Нагадаємо, 23 вересня у застосунку "Резерв+" стався збій. У Міноборони порадили мати при собі PDF-версію електронного ВОД на такі випадки й розповіли, як її створити.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що після невдалих спроб втечі прикордонники передають дані порушників ТЦК. З його слів, деяких "рекордсменів" затримували понад 10 разів.