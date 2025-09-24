ВС РФ ударили по территории одного из учебных подразделений ВСУ: есть жертвы
24 сентября российские войска нанесли удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, использовав две баллистические ракеты "Искандер". Несмотря на принятые меры безопасности, точное поражение объекта привело к потерям среди личного состава и ранениям.
По информации официального Telegram-канала Сухопутных войск ВСУ, противник совершил комбинированную атаку на территорию учебного объекта. Попадание ракет в защитное укрытие подтвердило высокую точность удара, и, даже при наличии мер безопасности, избежать человеческих потерь не удалось. На месте инцидента работают экстренные службы, а пострадавшим оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В сообщении подчеркивается, что в учебных центрах, на полигонах и других объектах Сухопутных войск постоянно проводятся работы по обустройству надежных укрытий для обеспечения безопасности личного состава. Кроме этого, внедряются дополнительные меры для защиты военных во время возможных ракетных и авиационных атак, что позволяет минимизировать риски и потери среди личного состава.
