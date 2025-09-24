ЗС РФ вдарили по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ: є жертви

24 вересня російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, використавши дві балістичні ракети "Іскандер". Попри вжиті заходи безпеки, точне ураження об’єкта призвело до втрат серед особового складу та поранень.

Related video

За інформацією офіційного Telegram-каналу Сухопутних військ ЗСУ, противник здійснив комбіновану атаку на територію навчального об’єкта. Влучання ракет у захисне укриття підтвердило високу точність удару, і, навіть за наявності заходів безпеки, уникнути людських втрат не вдалося. На місці інциденту працюють екстрені служби, а постраждалим оперативно надають всю необхідну медичну допомогу.

У повідомленні підкреслюється, що у навчальних центрах, на полігонах та інших об’єктах Сухопутних військ постійно проводяться роботи з облаштування надійних укриттів для забезпечення безпеки особового складу. Окрім цього, впроваджуються додаткові заходи для захисту військових під час можливих ракетних і авіаційних атак, що дозволяє мінімізувати ризики та втрати серед особового складу.

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних українців на Донеччині, а їхню неповнолітню доньку взяли в заручники, щоб унеможливити ведення вогню по ворожій групі.

Також Фокус повідомляв, що, за інформацією аналітиків проєкту DeepState, збройні сили РФ просунулися у Дніпропетровській області, пройшовши ще 1-2 км на захід у бік селища Покровське. Крім того, росіяни окупували два села, які раніше контролювали наполовину.