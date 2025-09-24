"Была очень худая": СМИ установили, где и когда россияне замучили Викторию Рощину (видео)

В городе Кизел (Пермский край, РФ) в тюрьме СИЗО №3 умерла украинская журналистка Виктория Рощина. По данным расследования, смерть наступила 19 сентября 2024 года после жестоких пыток и этапирования.

Как сообщает "Слідство.Інфо", Офис генерального прокурора Украины подтвердил место гибели журналистки. Начальник управления Департамента противодействия преступлениям Тарас Семкив заявил, что Рощина находилась в Кизельском изоляторе менее двух недель до смерти.

Детали этапирования и заключения

По свидетельствам освобожденного из плена военнослужащего Даниила, этапирование из Таганрога в Кизел длилось три дня — с 9 по 11 сентября.

"Она была очень худая, одни кости уже были", — рассказал военный о состоянии журналистки.

Свидетель описал жестокие условия в СИЗО: "Час-два меня постоянно били. Женщин стригли налысо, было слышно, как они плакали".

Попытки РФ скрыть преступление

Прокурор Тарас Семкив отмечает, что Российская Федерация ни разу не признавала факта содержания Рощиной заключенной.

"Очевидно, что РФ будет принимать все меры для сокрытия лиц, причастных к ее смерти", — подчеркнул он.

Тело журналистки вернули в Украину в состоянии, которое не позволило провести полноценное судебно-медицинское исследование.

Нашли СИЗО, где погибла Рощина

История похищения и пыток

Викторию Рощину похитили в августе 2023 года на оккупированных территориях, куда она поехала для выполнения журналистской работы. Сначала ее удерживали в оккупации, затем переместили в СИЗО №2 в Таганроге.

Сокамерница из таганрогского изолятора рассказала о многочисленных ножевых ранах на теле Рощиной, полученных еще на оккупированных территориях.

Похороны и реакция РФ

8 августа 2025 года Викторию Рощину похоронили в Киеве. Отец журналистки получил письмо от Минобороны РФ о смерти дочери в октябре 2024 года без каких-либо деталей.

