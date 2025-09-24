"Була дуже худа": ЗМІ встановили, де та коли росіяни закатували Вікторію Рощину (відео)

У місті Кізел (Пермський край, РФ) у в'язниці СІЗО №3 померла українська журналістка Вікторія Рощина. За даними розслідування, смерть настала 19 вересня 2024 року після жорстоких катувань та етапування.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", Офіс генерального прокурора України підтвердив місце загибелі журналістки. Начальник управління Департаменту протидії злочинам Тарас Семків заявив, що Рощина перебувала у кізельському ізоляторі менше двох тижнів до смерті.

Деталі етапування та ув'язнення

За свідченнями звільненого з полону військовослужбовця Данила, етапування з Таганрогу до Кізелу тривало три дні — з 9 по 11 вересня.

"Вона була дуже худа, самі кістки вже були", — розповів військовий про стан журналістки.

Свідок описав жорстокі умови у СІЗО: "Годину-дві мене постійно били. Жінок стригли налисо, було чути, як вони плакали".

Спроби РФ приховати злочин

Прокурор Тарас Семків зазначає, що Російська Федерація жодного разу не визнавала факту утримання Рощиної ув'язненою.

"Очевидно, що РФ буде вживати всіх заходів для приховання осіб, причетних до її смерті", — підкреслив він.

Тіло журналістки повернули в Україну у стані, що не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.

Знайшли СІЗО, де загинула Рощина

Історія викрадення та катувань

Вікторію Рощину викрали у серпні 2023 року на окупованих територіях, куди вона поїхала для виконання журналістської роботи. Спочатку її утримували в окупації, потім перемістили до СІЗО №2 у Таганрозі.

Співкамерниця з таганрозького ізолятора розповіла про численні ножові рани на тілі Рощиної, отримані ще на окупованих територіях.

Поховання та реакція РФ

8 серпня 2025 року Вікторію Рощину поховали у Києві. Батько журналістки отримав лист від Міноборони РФ про смерть доньки у жовтні 2024 року без жодних деталей.

