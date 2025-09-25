Массированный обстрел Нежина: зафиксировано 14 прилетов, город частично без света и воды (фото)

Утром 25 сентября на территории Нежинской общины в Черниговской области состоялась серия ударов беспилотников. В течение 25 минут зафиксировали 14 попаданий, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, а работа водопровода происходит только по резервным графикам.

Как рассказал городской голова Александр Кодола журналистам издания "Суспільне Чернігів", одна из целей пришлась на объект критической инфраструктуры, расположенный за пределами города, но в административных границах общества. На месте возник пожар, однако службы пока не выезжали из-за риска повторных атак. Он также сообщил, что примерно 30 тысяч абонентов остались без электричества, а часть беспилотников не сработала.

Городская инфраструктура, по его словам, перешла на генераторы. Предварительно сведений о травмированных нет.

"Часть из БпЛА не сдетонировала. Есть попадание в объект критической инфраструктуры за городом, но в пределах громады, там возник пожар. Все службы выедут на место после наступления нормальной ситуации, потому что уже были досадные случаи, когда враг повторно бьет. Гражданская инфраструктура работает на генераторах", — рассказал Александр Кодола.

В то же время в коммунальном предприятии "Нежинский водоканал" отметили, что из-за обесточивания подача воды будет осуществляться от генераторов в определенные часы: с 9:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00. Жителей призвали сделать необходимые запасы воды.

Атака ВС РФ в Черниговской области — что известно

Стоит заметить, что по данным Черниговской ОГА, за прошедшие сутки враг совершил более 60 обстрелов территории области. Вечером под массированную атаку из реактивных систем залпового огня снова попала Семеновка — зафиксировано почти 40 взрывов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, в местах ударов возникли пожары.

Последствия атаки ВС РФ в Черниговской области Фото: Черниговская ОВА Последствия атаки ВС РФ в Черниговской области Фото: Черниговская ОВА

В Нежинском районе в результате атак ударных беспилотников был поражен объект инфраструктуры. В нескольких общинах района отсутствует электроснабжение. Кроме того, в одном из сел Новгород-Северского района из-за сброса боеприпасов с дронов сгорел жилой дом.

Напомним, что в ночь на четверг, 25 сентября, российские войска массированно атаковали Винницкую область. В ОВА сообщили, что обошлось без пострадавших, но останавливались поезда и часть областного центра осталась без света.

Также Фокус писал, что из-за атаки российских оккупационных войск в Николаевской и Кировоградской областях обесточены отдельные участки железной дороги, в результате чего будут задержки поездов на определенных направлениях.