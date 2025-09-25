Масований обстріл Ніжина: зафіксовано 14 прильотів, місто частково без світла та води (фото)

Уранці 25 вересня на території Ніжинської громади на Чернігівщині відбулася серія ударів безпілотників. Протягом 25 хвилин зафіксували 14 влучань, у результаті чого частина міста залишилася без електропостачання, а робота водопроводу відбувається лише за резервними графіками.

Як розповів міський голова Олександр Кодола журналістам видання "Суспільне Чернігів", одна з цілей припала на об’єкт критичної інфраструктури, розташований за межами міста, але в адміністративних межах громади. На місці виникла пожежа, однак служби поки не виїжджали через ризик повторних атак. Він також повідомив, що приблизно 30 тисяч абонентів залишилися без електрики, а частина безпілотників не спрацювала.

Міська інфраструктура, за його словами, перейшла на генератори. Попередньо відомостей про травмованих немає.

"Частина з БпЛА не здетонувала. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах", — розповів Олександр Кодола.

Водночас у комунальному підприємстві "Ніжинський водоканал" зазначили, що через знеструмлення подача води здійснюватиметься від генераторів у визначені години: з 9:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00. Жителів закликали зробити необхідні запаси води.

Атака ЗС РФ на Чернігівщині — що відомо

Варто зауважити, що за даними Чернігівської ОДА, минулої доби ворог здійснив понад 60 обстрілів території області. Увечері під масовану атаку з реактивних систем залпового вогню знову потрапила Семенівка — зафіксовано майже 40 вибухів. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, у місцях ударів виникли пожежі.

У Ніжинському районі внаслідок атак ударних безпілотників було уражено об’єкт інфраструктури. У кількох громадах району відсутнє електропостачання. Крім того, в одному з сіл Новгород-Сіверського району через скидання боєприпасів із дронів згорів житловий будинок.

