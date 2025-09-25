Для защиты от России: Польша массово закупает БПЛА у Тайваня (фото)

Польша стала крупнейшим покупателем беспилотников из Тайваня, поскольку страна укрепляет свой оборонный потенциал и стремится сократить зависимость от китайских комплектующих.

Польша, которая стала объектом регулярных российских воздушных провокаций, с начала текущего года закупила у Тайваня беспилотников на сумму свыше 19 млн долларов, обеспечив почти 60% тайваньского экспорта БПЛА. Об этом пишет Bloomberg.

Особенно заметно объем закупок вырос в августе (данных за сентябрь, когда произошло вторжение 20 российских дронов в Польшу, пока нет), составив 8,8 млн долларов.

В июле Варшава приобрела у Тайваня беспилотников на 3,8 млн долларов, а месяцем ранее — на 4,4 млн долларов.

Тайваньский производитель дронов Ahamani сообщил, что спрос на продукцию в Польше настолько велик, что компания планирует создать там завод.

Польша активно закупает у Тайваня дроны Фото: Polskeradio.pl

"Европа — очень важный рынок для индустрии беспилотников, а Польша — ключевой пункт назначения и база для нас", — сказал гендиректор Ahamani Кунг Цзы-чи.

По его словам, производители БПЛА по всему миру, включая Польшу, стремятся снизить зависимость от китайских комплектующих и ищут "не китайские каналы поставок", из-за чего на рынке образовался дефицит двигателей и аккумуляторов для дронов.

Беспилотники играют ключевую роль для Украины и ее союзников с момента полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году, а за последние недели российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и других стран НАТО.

Роль БПЛА в войне в Украине также побудила Тайвань ускорить развитие своей отрасли.

"Недавний рост импорта комплектующих из Тайваня в Польшу обусловлен тем, что Польша — единственная страна, поставляющая большую часть таких компонентов в Украину в качестве посредника. Ограничения, введенные Китаем, привели к увеличению импорта этих комплектующих из Тайваня", — заявил Игорь Скавинский, генеральный директор компании FlyFocus, производящей беспилотники для польских военных.

FlyFocus закупает в основном европейские комплектующие, чтобы сократить свои цепочки поставок, но обращается к Тайваню, если комплектующие в Европе оказываются слишком дорогими.

"Наша близость к Украине, безусловно, является преимуществом. Украина теперь является крупным потребителем комплектующих для беспилотников, что также позволяет нам получать ценный опыт от украинских производителей и заказчиков БПЛА", — сказала Юстина Секерчак, член правления Польской палаты беспилотных систем, отметив, что дроны сразу испытываются на поле боя, что помогает производителям.

Напомним, польские военные могут получить разрешение на сбивание российских дронов над Украиной. Так Польша попытается вернуть себе полномочия быстрого реагирования, которых была лишена по закону 2022 года.

А тем временем РФ устроила провокацию в Балтийском море, отправив военные самолеты следить за фрегатом "Гамбург" Германии. Фрегат участвовал в учениях НАТО Neptun Strike. Произошло две провокации, которые остались без ответа.