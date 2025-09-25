Для захисту від Росії: Польща масово закуповує БПЛА у Тайваню (фото)

Польща стала найбільшим покупцем безпілотників з Тайваню, оскільки країна зміцнює свій оборонний потенціал і прагне скоротити залежність від китайських комплектуючих.

Польща, яка стала об'єктом регулярних російських повітряних провокацій, з початку поточного року закупила у Тайваню безпілотників на суму понад 19 млн доларів, забезпечивши майже 60% тайванського експорту БПЛА. Про це пише Bloomberg.

Особливо помітно обсяг закупівель зріс у серпні (даних за вересень, коли відбулося вторгнення 20 російських дронів у Польщу, поки що немає), склавши 8,8 млн доларів.

У липні Варшава придбала у Тайваню безпілотників на 3,8 млн доларів, а місяцем раніше — на 4,4 млн доларів.

Тайванський виробник дронів Ahamani повідомив, що попит на продукцію в Польщі настільки великий, що компанія планує створити там завод.

Польща активно закуповує у Тайваню дрони Фото: Polskeradio.pl

"Європа — дуже важливий ринок для індустрії безпілотників, а Польща — ключовий пункт призначення і база для нас", — сказав гендиректор Ahamani Кунг Цзи-чі.

За його словами, виробники БПЛА в усьому світі, включно з Польщею, прагнуть знизити залежність від китайських комплектуючих і шукають "не китайські канали поставок", через що на ринку утворився дефіцит двигунів і акумуляторів для дронів.

Безпілотники відіграють ключову роль для України та її союзників з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ 2022 року, а за останні тижні російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі, Румунії та інших країн НАТО.

Роль БПЛА у війні в Україні також спонукала Тайвань прискорити розвиток своєї галузі.

"Нещодавнє зростання імпорту комплектуючих із Тайваню до Польщі зумовлене тим, що Польща — єдина країна, яка постачає більшу частину таких компонентів в Україну як посередник. Обмеження, введені Китаєм, призвели до збільшення імпорту цих комплектуючих із Тайваню", — заявив Ігор Скавінський, генеральний директор компанії FlyFocus, що виробляє безпілотники для польських військових.

FlyFocus закуповує здебільшого європейські комплектуючі, щоб скоротити свої ланцюжки поставок, але звертається до Тайваню, якщо комплектуючі в Європі виявляються занадто дорогими.

"Наша близькість до України, безумовно, є перевагою. Україна тепер є великим споживачем комплектуючих для безпілотників, що також дає нам змогу отримувати цінний досвід від українських виробників і замовників БПЛА", — сказала Юстина Секерчак, членкиня правління Польської палати безпілотних систем, зазначивши, що дрони одразу випробовуються на полі бою, що допомагає виробникам.

Нагадаємо, польські військові можуть отримати дозвіл на збиття російських дронів над Україною. Так Польща спробує повернути собі повноваження швидкого реагування, яких була позбавлена за законом 2022 року.

А тим часом РФ влаштувала провокацію в Балтійському морі, відправивши військові літаки стежити за фрегатом "Гамбург" Німеччини. Фрегат брав участь у навчаннях НАТО Neptun Strike. Сталося дві провокації, які залишилися без відповіді.