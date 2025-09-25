Мэр украинского города умер в российском СИЗО после "приемки", – расследование

63-летний мэр Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев, которого оккупанты похитили в марте 2022 года, умер в СИЗО №3 города Кизел Пермского края России после того, как его во время приемки жестоко избили.

Related video

Это произошло почти сразу после этапирования Матвеева в этот изолятор, сообщает "Слідство. Інфо".

Двое украинских защитников, которые были освобождены из российского плена в 2025 году, также содержались в СИЗО №3 Кизела.

"[В Кизеле] забили мэра Днепрорудного. И там спустя пару дней он скончался от побоев. — То есть, он пробыл эту "приемку", а потом пошел в камеру? – Да. Скорее всего, занесли его в камеру, а не ушел", – приводит ресурс отрывок диалога военного Даниила, обменянного в апреле этого года.

Дата смерти Матвеева до сих пор не установлена. О том, что россияне до смерти замучили его в плену, стало известно в начале декабря 2024-го. Его тело передали в Украину во время репатриации. Мужчина похоронен в Буче Киевской области 5 декабря.

Похороны мэра Днепрорудного 5 декабря 2024 года

Евгений Матвеев вместе с жителями Днепрорудного в феврале 2022-го пытался не пропустить в город оккупационные войска. По словам Анны, местной жительницы, люди выходили, организовывались, и он возглавлял это все.

"Мы надеялись, что людей услышат и военные повернут назад, потому что мы были проукраинской позиции. Евгений Сергеевич знал каждого и лично объезжал эти блокпосты. Когда военные [РФ] зашли в город, была опасность, что могут стрелять в людей, стоявших на блокпостах. Он решил мирным путем это решить. Пошел на переговоры", – рассказывала женщина.

Евгений Матвеев выходил вместе с жителями на блокпосты, чтобы не пустить в город оккупантов

Евгения Матвеева российские военные похитили 13 марта 2022 года на блокпосту. Он туда приехал, потому что узнал, что оккупанты не пропускали автобус с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината. Горняков отпустили, а мэра задержали, забрали телефон и служебный автомобиль. Впоследствии стало известно, что он попал в плен. Дальнейшая его судьба была неизвестна.

Как рассказывал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, чиновника содержали в нескольких тюрьмах, но информация о нем была крайне ограничена.

В Офисе Генпрокурора журналистов заверили, что выясняют все обстоятельства гибели Матвеева в плену, о чем им известно.

"Мы расследуем каждый факт смерти наших граждан в местах несвободы на оккупированных территориях. Мы стараемся возвращать их тела в порядке репатриации на территорию Украины. И смерть мэра Днепрорудного также в фокусе внимания украинских правоохранителей", – сказали в офисе, добавив, что продолжается расследование.

Начальник второго управления процессуального руководства и поддержание публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив добавил, что есть достаточные основания считать, что гибели Матвеева наступила в конкретном месте несвободы.

Ранее в том же СИЗО погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Ее смерть наступила 19 сентября 2024 года после жестоких пыток и этапирования.

Напомним, объединение журналистов-расследователей прекратило работу в России.