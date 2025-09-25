Мер українського міста помер у російському СІЗО після "прийомки", — розслідування

63-річний мер Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв, якого окупанти викрали в березні 2022 року, помер у СІЗО №3 міста Кизел Пермського краю Росії після того, як його під час приймання жорстоко побили.

Це сталося майже одразу після етапування Матвєєва в цей ізолятор, повідомляє "Слідство. Інфо".

Двоє українських захисників, які були звільнені з російського полону 2025 року, також утримувалися в СІЗО №3 Кизела.

"[У Кизелі] забили мера Дніпрорудного. І там за кілька днів він помер від побоїв. — Тобто, він пробув цю "прийомку", а потім пішов у камеру? — Так. Швидше за все, занесли його в камеру, а не пішов", — наводить ресурс уривок діалогу військового Данила, обміняного у квітні цього року.

Дату смерті Матвєєва досі не встановлено. Про те, що росіяни до смерті закатували його в полоні, стало відомо на початку грудня 2024-го. Його тіло передали в Україну під час репатріації. Чоловіка поховали в Бучі Київської області 5 грудня.

Похорон мера Дніпрорудного 5 грудня 2024 року

Євген Матвєєв разом із жителями Дніпрорудного в лютому 2022-го намагався не пропустити в місто окупаційні війська. За словами Анни, місцевої жительки, люди виходили, організовувалися, і він очолював це все.

"Ми сподівалися, що людей почують і військові повернуть назад, тому що ми були проукраїнської позиції. Євген Сергійович знав кожного і особисто об'їжджав ці блокпости. Коли військові [РФ] зайшли в місто, була небезпека, що можуть стріляти в людей, які стояли на блокпостах. Він вирішив мирним шляхом це вирішити. Пішов на переговори", — розповідала жінка.

Євген Матвєєв виходив разом із жителями на блокпости, щоб не пустити в місто окупантів

Євгена Матвєєва російські військові викрали 13 березня 2022 року на блокпосту. Він туди приїхав, бо дізнався, що окупанти не пропускали автобус із працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату. Гірників відпустили, а мера затримали, забрали телефон і службовий автомобіль. Згодом стало відомо, що він потрапив у полон. Подальша його доля була невідома.

Як розповідав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, чиновника утримували в кількох в'язницях, але інформація про нього була вкрай обмежена.

В Офісі Генпрокурора журналістів запевнили, що з'ясовують усі обставини загибелі Матвєєва в полоні, про що їм відомо.

"Ми розслідуємо кожен факт смерті наших громадян у місцях несвободи на окупованих територіях. Ми намагаємося повертати їхні тіла в порядку репатріації на територію України. І смерть мера Дніпрорудного також у фокусі уваги українських правоохоронців", — сказали в офісі, додавши, що триває розслідування.

Начальник другого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків додав, що є достатні підстави вважати, що загибелі Матвєєва настала в конкретному місці несвободи.

Раніше в тому ж СІЗО загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Її смерть настала 19 вересня 2024 року після жорстоких тортур і етапування.

