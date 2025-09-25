Неизвестные дроны пытались атаковать Курскую АЭС-2: РФ обвиняет Украину (фото)

Российские чиновники заявили о "попытке атаки украинского беспилотника" по Курской АЭС-2 в городе Курчатов Курской области.

Related video

БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции при падении. Об этом рассказал губернатор Курской области РФ Александр Хинштейн.

"Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", — сообщил он.

Курская АЭС-2 работаtт в штатном режиме, говорят российские чиновники

Пострадавших в результате инцидента не было, а Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации", — говорится в Telegram-канале станции.

Радиационный фон на Курской АЭС и в ее районе находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что пока объект не генерирует энергию, а старт пусковых операций на объекте будет зависеть от военно-политической обстановки.

Украинское военное руководство не комментировало обвинения российской стороны по поводу атаки БПЛА по атомной станции.

Напомним, "Росатом" 12 сентября заявлял об угрозе атаки БПЛА на Смоленскую АЭС. Тогда российская сторона тоже обвиняла Украину в атаке.

МАГАТЭ ранее заявляло о нарушении Россией почти все столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Все шесть реакторов были в состоянии холодной остановки.