Невідомі дрони намагалися атакувати Курську АЕС-2: РФ звинувачує Україну (фото)

Російські чиновники заявили про "спробу атаки українського безпілотника" по Курській АЕС-2 у місті Курчатов Курської області.

Related video

БпЛА зачепив одну з будівель на території споруджуваної станції під час падіння. Про це розповів губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн.

"Будівля посічена осколками, загрози загоряння немає", — повідомив він.

Курська АЕС-2 працює у штатному режимі, кажуть російські чиновники

Постраждалих унаслідок інциденту не було, а Курська АЕС-2 продовжує працювати в штатному режимі.

"На Курській АЕС у роботі на потужності, встановленій диспетчерським графіком, перебувають енергоблоки № 3 і № 4. Енергоблоки № 1 і № 2 — у режимі експлуатації "без генерації", — йдеться в Telegram-каналі станції.

Радіаційний фон на Курській АЕС і в її районі перебуває на рівні, який відповідає нормальній експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень.

Генеральний директор "Росатома" Олексій Лихачов зазначив, що поки що об'єкт не генерує енергію, а старт пускових операцій на об'єкті залежатиме від воєнно-політичної обстановки.

Українське військове керівництво не коментувало звинувачення російської сторони щодо атаки БпЛА по атомній станції.

Нагадаємо, "Росатом" 12 вересня заявляв про загрозу атаки БпЛА на Смоленську АЕС. Тоді російська сторона теж звинувачувала Україну в атаці.

МАГАТЕ раніше заявляло про порушення Росією майже всіх стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Усі шість реакторів були в стані холодної зупинки.